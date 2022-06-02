Пока вы спали: смена названия Visa и эскалация на Украине

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США приняли решение передать Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые способны бить по целям в России. Несмотря на обещание Киева не использовать это оружие для обстрела российской территории, эксперты уверены, что передача РСЗО грозит эскалацией конфликта, пишет «Коммерсант».
Политологи назвали гарантии Киева о том, что американское оружие не будет использовано против России, «смехотворными», и отметили, что растет риск вовлечения в конфликт третьих стран.
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что ведется работа по преодолению одного из самых серьезных мировых продовольственных кризисов, который угрожает голодом населению стран Африки и Ближнего Востока. Для того, чтобы снять эту угрозу в ООН намерены создать контактную группу по вопросу вывода судов с зерном из украинских портов, сообщает «Коммерсант».
По словам генерального секретаря ООН, ведутся переговоры по достижению пакетной договоренности, которая «будет включать безопасный экспорт украинской продукции по морю, а также беспрепятственный доступ российского продовольствия и удобрений на глобальные рынки, особенно в развивающиеся страны».
Дочерняя компания международной платежной системы Visa, зарегистрированная в России с ноября 2009 года, внесла поправки в учредительные документы и сменила название с ООО «Виза Интернэшнл Консолидэйтид Саппорт Сервисез» на ООО «Виза». Об этом пишут «Известия».
Опрошенные изданием эксперты связали смену названия с желанием головного офиса компании дистанцироваться от своего российского подразделения после ухода из России. По их словам, само по себе переименование не имеет абсолютно никаких правовых последствий, и ООО «Виза» может выполнять мониторинг работы карт, а также консультировать участников платежного рынка по ряду технологических аспектов.
По данным Минэкономики, ВВП России, демонстрировавший рост на 1,3% в марте и 3,5% в первом квартале, перешел в апреле к снижению на 3% в годовом выражении «на фоне беспрецедентного санкционного давления», вызванного военной операцией РФ на Украине. Об этом сообщает «Коммерсант».
Самый сильный спад наблюдается в оптовой торговле (минус 11,9% в апреле против минус 0,3% в марте год к году) и в грузовой отрасли (минус 5,9%, против плюс 3,6%). Аналитики также отмечают резкое ухудшение оценок запасов сырья и материалов, связанное с кризом поставок, и прогнозируют приостановку работы ряда предприятий, если не удастся наладить логистику.
С 1 июля Польша перестанет выплачивать пособия для беженцев из Украины. Исключение будет сделано для инвалидов, беременных женщин и многодетных. Об этом со ссылкой на заявление заместителя главы МВД Польши Павла Шефернакера пишет Rzeczpоspolita.
«Мы убеждены, что многие беженцы в Польше способны стать независимыми и адаптироваться», — подчеркнул Шефернакер.