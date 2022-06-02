Пока вы спали: смена названия Visa и эскалация на Украине

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Поставка Киеву американских РСЗО грозит эскалацией

США приняли решение передать Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые способны бить по целям в России. Несмотря на обещание Киева не использовать это оружие для обстрела российской территории, эксперты уверены, что передача РСЗО грозит эскалацией конфликта, пишет «Коммерсант».

Политологи назвали гарантии Киева о том, что американское оружие не будет использовано против России, «смехотворными», и отметили, что растет риск вовлечения в конфликт третьих стран.

ООН пытается преодолеть продовольственный кризис

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что ведется работа по преодолению одного из самых серьезных мировых продовольственных кризисов, который угрожает голодом населению стран Африки и Ближнего Востока. Для того, чтобы снять эту угрозу в ООН намерены создать контактную группу по вопросу вывода судов с зерном из украинских портов, сообщает «Коммерсант».

По словам генерального секретаря ООН, ведутся переговоры по достижению пакетной договоренности, которая «будет включать безопасный экспорт украинской продукции по морю, а также беспрепятственный доступ российского продовольствия и удобрений на глобальные рынки, особенно в развивающиеся страны».

Подразделение Visa в России сменило название

Дочерняя компания международной платежной системы Visa, зарегистрированная в России с ноября 2009 года, внесла поправки в учредительные документы и сменила название с ООО «Виза Интернэшнл Консолидэйтид Саппорт Сервисез» на ООО «Виза». Об этом пишут «Известия».

Опрошенные изданием эксперты связали смену названия с желанием головного офиса компании дистанцироваться от своего российского подразделения после ухода из России. По их словам, само по себе переименование не имеет абсолютно никаких правовых последствий, и ООО «Виза» может выполнять мониторинг работы карт, а также консультировать участников платежного рынка по ряду технологических аспектов.

Экономика России перешла от восстановления к сжатию

По данным Минэкономики, ВВП России, демонстрировавший рост на 1,3% в марте и 3,5% в первом квартале, перешел в апреле к снижению на 3% в годовом выражении «на фоне беспрецедентного санкционного давления», вызванного военной операцией РФ на Украине. Об этом сообщает «Коммерсант».

Самый сильный спад наблюдается в оптовой торговле (минус 11,9% в апреле против минус 0,3% в марте год к году) и в грузовой отрасли (минус 5,9%, против плюс 3,6%). Аналитики также отмечают резкое ухудшение оценок запасов сырья и материалов, связанное с кризом поставок, и прогнозируют приостановку работы ряда предприятий, если не удастся наладить логистику.

Польша отказывается от выплат украинским беженцам

С 1 июля Польша перестанет выплачивать пособия для беженцев из Украины. Исключение будет сделано для инвалидов, беременных женщин и многодетных. Об этом со ссылкой на заявление заместителя главы МВД Польши Павла Шефернакера пишет Rzeczpоspolita.