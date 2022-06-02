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17 минут назад

Мужчина с бензопилой испортил скульптуру Дали в Симферополе. Видео

Александр Кузьмин

В Симферополе мужчина с бензопилой испортил скульптуру Сальвадора Дали. На инцидент обращает внимание телеканал «Москва 24», опубликовавший запись попавшего в объектив камеры акта вандализма.

Изваяние Дали на протяжении двух лет находилось у входа в магазин художественных принадлежностей. Рано утром 31 мая мужчина хулиган попытался отпилить у нее голову и в итоге лишил деревянную статую испанского художника лица и руки, после чего удалился в неизвестном направлении.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.

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