Изваяние Дали на протяжении двух лет находилось у входа в магазин художественных принадлежностей. Рано утром 31 мая мужчина хулиган попытался отпилить у нее голову и в итоге лишил деревянную статую испанского художника лица и руки, после чего удалился в неизвестном направлении.