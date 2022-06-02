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26 минут назад

Австралийская певица рассказала о характере русских женщин

Елена Прошина

Австралийская певица Перукуа высказалась о менталитете русских женщин. По ее мнению, россиянки не осознают, насколько они прекрасны, но все равно хотят быть идеальными. Об этом пишет «Мослента».

Австралийская певица рассказала о характере русских женщин
Фото: ТАССТАСС

Перукуа несколько лет назад переехала из родной Австралии в Москву. За это время певица успела присмотреться к российским женщинам.

«Русские женщины страдают от какого-то перфекционизма. Они постоянно в поиске внимания к себе. Им хочется, чтобы их замечали, любили, о них заботились», — рассказала она.

При этом артистка считает, что русские женщины самые любящие, нежные, щедрые и заботливые из тех, кого она знает. По ее мнению, это довольно редкие качества.

Ранее турок Озгюр, который 10 лет прожил в России рассказал о жителях страны. По его мнению, россияне меньше турок зависят от общественного мнения и больше опираются на собственные желания. Также его удивило, что россиянки работают после замужества.

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