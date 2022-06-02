Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил в интервью «Коммерсанту», что отказ от Болонской системы в России не будет означать отказа от бакалавриата и магистратуры.

Он пояснил, что, во-первых, выпускники российских школ и другие граждане «симпатизируют этим форматам образования», а во-вторых, многие россияне получили степень бакалавра и без степени магистра не смогут двигаться дальше из-за квалификационных требований к должностям.

В-третьих, указал Фальков, система стала привычной и для иностранных студентов, которые приезжают учиться в Россию, а затем возвращаются к себе, чтобы продолжить обучение.

«Поэтому будущее за уникальным сочетанием, специалитета, бакалавриата и магистратуры. Но не нужно искусственно зажимать возможность развития специалитета и создавать преимущества бакалавриату и магистратуре», — отметил глава Минобрнауки.