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8 минут назад

Глава Минобрнауки Фальков перечислил причины сохранения бакалавриата и магистратуры в РФ

Газета.Ru

Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил в интервью «Коммерсанту», что отказ от Болонской системы в России не будет означать отказа от бакалавриата и магистратуры.

Он пояснил, что, во-первых, выпускники российских школ и другие граждане «симпатизируют этим форматам образования», а во-вторых, многие россияне получили степень бакалавра и без степени магистра не смогут двигаться дальше из-за квалификационных требований к должностям.

В-третьих, указал Фальков, система стала привычной и для иностранных студентов, которые приезжают учиться в Россию, а затем возвращаются к себе, чтобы продолжить обучение.

В РАН оценили предложение отказаться от Болонской системы

«Поэтому будущее за уникальным сочетанием, специалитета, бакалавриата и магистратуры. Но не нужно искусственно зажимать возможность развития специалитета и создавать преимущества бакалавриату и магистратуре», — отметил глава Минобрнауки.

24 мая Валерий Фальков заявил, что Россия планирует отказаться от Болонской системы и будет разрабатывать собственную систему высшего образования. Он подчеркнул, что будущее за национальной уникальной системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента.

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