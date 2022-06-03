В Минздраве отметили высокую фертильность у кавказских мужчин

Ввиду культурных особенностей они ведут здоровый образ жизни, в частности, не потребляют спиртное.

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Обитатели горных регионов также не вступают в беспорядочные половые связи. Препараты для повышения потенции на Кавказе непопулярны.

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Об этом заявил радиостанции «Говорит Москва» главный внештатный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью Олег Аполихин.

«Основными причинами редко фиксируемых случаев нарушения эректильной дисфункции у жителей Северного Кавказа являются культурно-этнические особенности. Это и более здоровый образ жизни, связанный с религиозными традициями кавказских народностей (запрет на половые отношения до брака, запрет на чрезмерное употребление алкоголя, табакокурения, национальные особенности питания, соблюдение постов и т.д.), а также географические особенности проживания.

Ведь не секрет, что жители горных районов по статистике, имеют большую продолжительность жизни и дольше сохраняют физическую активность. Важным моментом, также, являются психологические особенности воспитания кавказских мужчин, где мужчина с раннего детства воспитывается как глава семьи, как хозяин, который несет ответственность за свою семью, который не имеет права быть слабым, в том числе и в половом отношении».

В больших городах средства для повышения потенции приобретают нередко. Аполихин связал это обстоятельство с хроническим стрессом и образом жизни мужчин, в частности, вредными привычками. Некоторые мужчины не желают консультироваться с врачами по поводу полового бессилия, отметил эксперт.

«Отдельная проблема — это «лечение у аптекаря», когда человек обращается с подобной проблемой не к врачу-специалисту, а к работнику аптеки, который рекомендует и отпускает ему без рецепта (в нарушение существующих законов) рецептурные препараты.

Существенно более низкий уровень употребления препаратов для улучшения эрекции может быть связан как с более высоким качеством эрекции (обусловленной, например, более высоким уровнем тестостерона), так и с низкой обращаемостью к врачу с нарушениями ввиду нежелания признавать у себя наличие подобной проблемы».

По словам репродуктолога, эректильная дисфункция может указывать на наличие сердечно-сосудистых заболеваний. Он отметил, что у 67% мужчин с половым бессилием позже наблюдались проблемы с сердцем.

Согласно аналитическому исследованию, в Подмосковье каждые 46 человек из тысячи принимают препараты для повышения потенции.

Следом в антирейтинге идут Москва и Санкт-Петербург, где соответствующие медикаменты употребляют 44 и 43 мужчины из тысячи. На четвёртом и пятом местах антирейтинга расположились Краснодарский край и Сахалинская область, говорится в исследовании системы «Честный знак», которое публикует Lenta.ru.

В разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» специалист по мужскому здоровью, уролог, репродуктолог Евгений Греков обусловил эту тенденцию большим количеством стрессовых факторов, усталостью и аддикциями.