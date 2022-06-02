В регионе РФ отменили обязательное ношение масок

За последнюю неделю число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Приморском крае менялось от 30 до 25 в день. Это почти в 10 раз меньше, чем два месяца назад. По данным регионального министерства здравоохранения, всего в Приморье вакцину от коронавируса получили более 1 млн человек, что составляет более 60% населения края.