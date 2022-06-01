«Современник» опроверг информацию об инциденте на спектакле с Ахеджаковой

Театр «Современник» назвал дезинформацией появившуюся в СМИ информацию о распылении неизвестным во время спектакля «Игра в джин» перцового баллончика в сторону актрисы Лии Ахеджаковой.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Соответствующее заявление учреждение опубликовало на своем официальном сайте.

«Хотим заверить, что распространяемое сообщение — дезинформация. Спектакль "Игра в джин" прошел в штатном режиме без происшествий. Лия Меджидовна в добром здравии, единственным поводом для беспокойства и огорчения служат интернет фейки», — говорится в заявлении.

Там также добавили, что у актрисы Ахеджаковой «нет персональной страницы ни в одной из социальных сетей» и «аккаунты, позволяющие себе говорить от ее имени являются созданными анонимными пользователями фейками».