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5 минут назад

«Современник» опроверг информацию об инциденте на спектакле с Ахеджаковой

Елена Прошина

Театр «Современник» назвал дезинформацией появившуюся в СМИ информацию о распылении неизвестным во время спектакля «Игра в джин» перцового баллончика в сторону актрисы Лии Ахеджаковой.

«Современник» опроверг информацию об инциденте на спектакле с Ахеджаковой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Соответствующее заявление учреждение опубликовало на своем официальном сайте.

«Хотим заверить, что распространяемое сообщение — дезинформация. Спектакль "Игра в джин" прошел в штатном режиме без происшествий. Лия Меджидовна в добром здравии, единственным поводом для беспокойства и огорчения служат интернет фейки», — говорится в заявлении.

Там также добавили, что у актрисы Ахеджаковой «нет персональной страницы ни в одной из социальных сетей» и «аккаунты, позволяющие себе говорить от ее имени являются созданными анонимными пользователями фейками».

В театре подчеркнули, что всю официальную и достоверную информацию о творческой биографии актрисы желающие могут почерпнуть на сайте «Современника».

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