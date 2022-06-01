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1 час назад

День защиты детей в ГУМе: Богомолов, Александрова и Верник встали за прилавок

Елена Прошина

В Международный день защиты детей в ГУМе прошла традиционная акция — День мороженого. На этот раз к ней подключились также многие знаменитости. В частности, за прилавки встали режиссер Константин Богомолов, актер Игорь Верник и актриса Марина Александрова, передает StarHit

День защиты детей в ГУМе: Богомолов, Пересильд и Верник встали за прилавок
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что отпускаемое звездами мороженое стоило по 50 рублей. Все деньги, собранные в рамках акции перечислят в фонд «Галчонок», помогающий детям и молодежи с органическими поражениями центральной нервной системы и иными тяжелыми заболеваниями. Организатором мероприятия является актриса Юлия Пересильд

Помимо вышеозвученных знаменитостей в акции также приняли участие Юлия Барановская, Илья Авербух с Лизой Арзамасовой, Марина Зудина, Алена Мордовина, Михаил Куснирович, Александр Кибовский, Илья Бачурин и Глафира Тарханова

Общество,Алена Мордовина,Юлия Барановская,Глафира Тарханова,Илья Бачурин,Михаил Куснирович,Юлия Пересильд,Илья Авербух,Марина Александрова,Александр Кибовский,Игорь Верник,Константин Богомолов,Марина Зудина,
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