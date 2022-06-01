День защиты детей в ГУМе: Богомолов, Пересильд и Верник встали за прилавок

В Международный день защиты детей в ГУМе прошла традиционная акция — День мороженого. На этот раз к ней подключились также многие знаменитости. В частности, за прилавки встали режиссер Константин Богомолов, актер Игорь Верник и актриса Марина Александрова, передает StarHit