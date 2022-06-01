День защиты детей в ГУМе: Богомолов, Пересильд и Верник встали за прилавок

В Международный день защиты детей в ГУМе прошла традиционная акция — День мороженого. На этот раз к ней подключились также многие знаменитости. В частности, за прилавки встали режиссер Константин Богомолов, актер Игорь Верник и актриса Марина Александрова, передает StarHit
Отмечается, что отпускаемое звездами мороженое стоило по 50 рублей. Все деньги, собранные в рамках акции перечислят в фонд «Галчонок», помогающий детям и молодежи с органическими поражениями центральной нервной системы и иными тяжелыми заболеваниями. Организатором мероприятия является актриса Юлия Пересильд
Помимо вышеозвученных знаменитостей в акции также приняли участие Юлия Барановская, Илья Авербух с Лизой Арзамасовой, Марина Зудина, Алена Мордовина, Михаил Куснирович, Александр Кибовский, Илья Бачурин и Глафира Тарханова