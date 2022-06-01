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7 минут назад

Безработица в России достигла исторического минимума

Елена Прошина

Уровень безработицы в России в апреле 2022 года продолжил снижение и опустился до 4%, обновив исторический минимум. Последний раз таких значений показатель достигал в 1991 году.

Безработица в России достигла исторического минимума
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Росстата.

Предыдущий исторический минимум в 4,1% был достигнут в феврале 2022 года и удерживался в марте.

«В апреле 2022 года три миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные. Таким образом уровень безработицы в этот период составил 4% (без исключения сезонного фактора)», — следует из данных Росстата.

Служба при изучении занятости и безработицы использует методологию Международной организации труда, в соответствии с которой безработными считаются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней. В общей сложности численность рабочей силы в России в апреле 2022 года составила 74,9 миллиона человек.

Общество,Росстат,
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