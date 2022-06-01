Муратов выставил на аукцион Нобелевскую медаль

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, ставший лауреатом Нобелевской премии мира, выставил на торги свою медаль, сообщается на сайте американского аукционного дома Heritage Auctions.

Фото: REUTERS / NTB/Stian Lysberg Solum REUTERS / NTB/Stian Lysberg Solum

Как следует из публикации на сайте, торги начнутся 1 июня, в Международный день защиты детей, и завершатся 20 июня, во Всемирный день беженцев. Все вырученные средства будут направлены на поддержку миссии ЮНИСЕФ по оказанию помощи украинским детям-беженцам и их семьям.

О планах Муратова выставить на аукцион Нобелевскую медаль сообщалось 22 марта.

Ранее главред «Новой газеты» рассказал, как он распорядился своей Нобелевской премией. По словам Муратова, часть суммы он передал детскому хоспису, а также благотворительным фондам, которые помогают детям и взрослым с тяжелыми заболеваниями.