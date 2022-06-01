В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+34° в 
USD 61.47EUR 63.66
Войти в почту
14 минут назад

Муратов выставил на аукцион Нобелевскую медаль

Lenta.ruиещё 3

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, ставший лауреатом Нобелевской премии мира, выставил на торги свою медаль, сообщается на сайте американского аукционного дома Heritage Auctions.

Муратов выставил на аукцион Нобелевскую медаль
Фото: REUTERS / NTB/Stian Lysberg SolumREUTERS / NTB/Stian Lysberg Solum

Как следует из публикации на сайте, торги начнутся 1 июня, в Международный день защиты детей, и завершатся 20 июня, во Всемирный день беженцев. Все вырученные средства будут направлены на поддержку миссии ЮНИСЕФ по оказанию помощи украинским детям-беженцам и их семьям.

О планах Муратова выставить на аукцион Нобелевскую медаль сообщалось 22 марта.

Ранее главред «Новой газеты» рассказал, как он распорядился своей Нобелевской премией. По словам Муратова, часть суммы он передал детскому хоспису, а также благотворительным фондам, которые помогают детям и взрослым с тяжелыми заболеваниями.

Муратову вручили Нобелевскую премию мира 10 декабря 2021 года. Награды также удостоилась филиппинская журналистка Мария Ресса. Уточнялось, что их наградили «за усилия по защите свободы слова, что является необходимым условием демократии и прочного мира».

Общество,Дмитрий Муратов,ЮНИСЕФ,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители