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37 минут назад

«Дешёвый пиар»: режиссёр «Сватов» о ссоре Кошмал с коллегами из-за Украины

News.ru

Актриса популярного телесериала «Сваты» Анна Кошмал рассказала в соцсетях о ссоре с коллегами по съёмочной площадке из-за спецоперации на Украине. Она оборвала с ними связь из-за отказа поддержать её страну в конфликте. Один из режиссёров сериала, актёр театра и кино Эдуард Радзюкевич прокомментировал в беседе с NEWS.ru поступок Кошмал, назвав его дешёвым пиаром.

Ссору звезды «Сватов» с коллегами из-за Украины объяснили
Фото:  Социальные сети Социальные сети

Сейчас, кто во что горазд, лишь бы засветиться. Это однозначно, какая-то дешёвая самореклама, начали забывать про девочку, вот она о себе и напоминает, — сказал он.

Режиссёр пояснил, что половина актёрского состава «Сватов» имеет украинские корни. Актриса Татьяна Кравчук и вовсе из Донецка и, разумеется, не могла спокойно реагировать «на то, как ее родная страна превращается в фашиствующее государство».

У нас у всех же деды воевали в Великую Отечественную, так что тут всё понятно, дешёвый пиар да и только, — заключил Радзюкевич.

Ранее ещё одна актриса из «Сватов» — Инна Королёва рассказала, что между членами съёмочной группы сериала, среди которых есть и россияне, и украинцы, нет никакой вражды, все они выступают за мир. В то же время она пожаловалась на угрозы неизвестных лиц, которые пишут ей сообщения в соцсетях с пожеланиями «гореть в аду».

Общество,Анна Кошмал,Эдуард Радзюкевич,Инна Королева,
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