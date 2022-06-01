Стало известно, как за границей относятся к россиянам

Западные страны стали негативно относиться к России после начала военной операции РФ на Украине. Об этом свидетельствуют данные ежегодного опроса, проведённого по заказу фонда «Альянс демократий» (Alliance of Democracies Foundation), сообщила газета The Guardian. Негатив к России в большей степени демонстрируют жители Польши, Украины, Португалии, Швеции, Италии, Великобритании, США и Германии.

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Антироссийские настроения наблюдаются чаще всего в Польше (против РФ там выступили 87% участников опроса). При этом участники исследования из Китая, Индии, Индонезии, Египта, Вьетнама, Алжира, Марокко, Малайзии, Пакистана и Саудовской Аравии в основном положительно относятся к России.

По результатам опроса 55% жителей Европы выступают за разрыв экономических связей с Россией из-за военной операции на Украине. В то же время абсолютное большинство жителей Азии против таких мер.

В исследовании участвовали жители 52 стран Европы, Азии, Африки, а также Северной и Латинской Америки, представляющие более 75% населения мира. Жители 31 страны скорее выступают за разрыв связей с РФ, чем против.

Опрос также показал, что подавляющее большинство жителей приветствуют помощь Украине. Почти половина опрошенных (46%) говорят, что Европейский союз, США и НАТО делают слишком мало для помощи республике, и только 11% заявили, что делается слишком много.

Alliance of Democracies Foundation — некоммерческая организация по продвижению демократии и свободных рынков, существующая с 2017 года. Её создатели — бывший генсек НАТО и экс-премьер Дании Андерс Фог Расмуссен, бизнесмен Фриц Шур и адвокат Клаус Сегаард.