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18 минут назад

В Омске состоится всероссийский конкурс «Лучший водитель троллейбуса»

Lenta.ru

В Омске с 3 по 5 июня состоится XX Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель троллейбуса». Об этом сообщает «Московский Комсомолец».

Всероссийский конкурс «Лучший водитель троллейбуса» состоится в Омске
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Самая зрелищная часть конкурса состоится 4 июня на Соборной площади — туда приглашены все омичи и гости города. В течение дня на площади будут проходить состязания по культуре обслуживания, комфортному вождению троллейбуса и вождению троллейбуса на скорость.

Омск будут представлять две участницы — Светлана Нечепоренко и Олеся Чернышенко. Обе девушки имеют стаж работы водителем троллейбуса более 15 лет.

Всего подали заявки 36 человек из 29 городов России. По два участника будут представлять Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Самару, Санкт-Петербург. Самым юным участникам — из Новосибирска и Тольятти — по 25 лет.

К участию в конкурсе допускаются водители троллейбуса без ограничения по возрасту и полу, победившие на городских конкурсах, стажем работы от года. Городам с населением больше миллиона жителей разрешается привлекать дополнительного участника.

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