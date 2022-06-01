Названы редкие и необычные имена новорожденных россиян

В российских регионах назвали редкие имена, которые родители выбирали для новорожденных в мае. Среди них: Славяна, Андерсон и Янислав.

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Так, самые редкие и необычные женские имена, которые дали в мае новорожденным в Кировской области - Теона, Славяна и Паулина. Мальчикам достались нестандартные имена Эрик, Томас и Ян. Самыми популярными женскими именами в регионе оказались Мария, Анна и София, мужскими - Матвей, Артем и Александр.

В ЗАГСе Казани сообщили, что в мае в городе появились на свет Альмир, Амиль, Ильхан, Радислав, Иоланта, Зифа, Лика и Милания.

В Государственном комитете по делам ЗАГС Челябинской области к числу редких отнесли имена Аристарх, Добрыня, Ерофей и Янислав, Агафья, Аглая, Владлена, Евлавия, Ефросинья и Лукерия.