Лебедев пожаловался на угрозы

Российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев сообщил, что после его критики в адрес Новосибирска, ему начали поступать угрозы. Об этом он сообщил в своем YouTube-канале, пишет «Лента.ру».

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По его словам, вскоре после того, как он в одном из стримов назвал Новосибирск городом-недоразумением, ему позвонил мужчина, представившийся местным жителем. Во время разговора незнакомец пообещал убить Лебедева за его негативные высказывания.

«Запись разговора ушла в соответствующие органы. Не позволю себе оставить подобное сообщение безнаказанным. Если мне придется умереть за то, что я назвал Новосибирск негородом, то мне не будет жалко», - заключил Лебедев.

Блогер уже написал заявление в полицию. Он также подчеркнул, что не собирается отказываться от своих слов о городе.