Путин поддержал идею возродить звание "Мать-героиня"

Власти России намерены возродить существовавшее в советское время почетное звание "Мать-героиня", а также установить для таких женщин единовременную выплату в 1 млн рублей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с многодетными семьями, награжденными орденом "Родительская слава".

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Говоря об итогах прошедшего в конце мая заседания Госсовета, глава государства отметил, что российские власти условились серьезно обновить и расширить положения указа "О мерах по социальной поддержке многодетных семей".

"В том числе - хочу это подчеркнуть особо - вернуть, как это было еще в советские времена, почетное звание "Мать-героиня", - сказал Путин.