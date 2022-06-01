В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 61.61EUR 62.74
Войти в почту
59 минут назад

Сергей Лазарев впервые за долгое время опубликовал фото с детьми

Газета.Ru

Певец Сергей Лазарев впервые за долгое время опубликовал в соцсетях фото с сыном и дочерью, а также поздравил всех с Днем защиты детей.

Сергей Лазарев впервые за долгое время опубликовал фото с детьми
Фото: lazarevsergey/Instagram (организация запрещена в России)lazarevsergey/Instagram

«Я отец двух чудесных ребятишек, поэтому очень хорошо понимаю значение этого праздника. От всего сердца желаю, чтобы у всех детей на планете глаза светились от счастья, чтобы каждый малыш был любим. Пусть каждый ребенок на Земле живет в мире, гармонии и безопасности. И неважно, какую профессию выберет ваш малыш, когда вырастет, важно, чтобы он был счастлив», — написал артист.

Исполнитель растит 7-летнего Никиту и 3-летнюю Анну. Певец не скрывает, что детей выносили суррогатные матери, но их имена он не планирует разглашать. Сын Сергея Лазарева окончил первый класс, и пока артист доволен знаниями, которые ребенок получает в частной школе. Он говорил, что не делает домашние задания с Никитой, поскольку мальчик успевает все выполнить в классе. А дочь исполнителя посещает детский сад при этом же учебном заведении, у Ани появились друзья, и она с удовольствием туда ходит.

Ранее сообщалось, что Сергей Лазарев помог раненому подростку из ДНР.

Общество,Сергей Лазарев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители