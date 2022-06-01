Сергей Лазарев впервые за долгое время опубликовал фото с детьми

Певец Сергей Лазарев впервые за долгое время опубликовал в соцсетях фото с сыном и дочерью, а также поздравил всех с Днем защиты детей.

«Я отец двух чудесных ребятишек, поэтому очень хорошо понимаю значение этого праздника. От всего сердца желаю, чтобы у всех детей на планете глаза светились от счастья, чтобы каждый малыш был любим. Пусть каждый ребенок на Земле живет в мире, гармонии и безопасности. И неважно, какую профессию выберет ваш малыш, когда вырастет, важно, чтобы он был счастлив», — написал артист.

Исполнитель растит 7-летнего Никиту и 3-летнюю Анну. Певец не скрывает, что детей выносили суррогатные матери, но их имена он не планирует разглашать. Сын Сергея Лазарева окончил первый класс, и пока артист доволен знаниями, которые ребенок получает в частной школе. Он говорил, что не делает домашние задания с Никитой, поскольку мальчик успевает все выполнить в классе. А дочь исполнителя посещает детский сад при этом же учебном заведении, у Ани появились друзья, и она с удовольствием туда ходит.