68% взрослых россиян признались, что они не игнорируют и не забывают свои детские мечты

Четверть респондентов балуют своего внутреннего ребёнка приятными покупками

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В канун Дня защиты детей Rambler&Co узнал у пользователей, не забывают ли они про своего внутреннего ребёнка, который иногда просыпается у любого взрослого. Специально к празднику медиахолдинг запустил игру – привычную змейку, которая порадует и исполнит детские желания.

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Согласно исследованию, 68% опрошенных россиян «защищают» своего внутреннего ребёнка, а 32% – не прислушиваются к ним.

Для большей части респондентов (27%) лучший способ ощутить непосредственную детскую радость – это пробовать новые вкусы и ощущения. Четверть балуют себя покупкой приятных, но ненужных вещей. 22% вспоминают и стараются осуществить детские мечты, 18% играют в игры, а 8% развлекаются с друзьями на совместных выездах, как в лагере.

Участники, чуткие к своему внутреннему ребёнку, рассказали, какие из их фантазий уже осуществились. Для 23% сбылась установка «я куплю себе всё, что захочу», ещё для 23% – «я сделаю всё, чтобы мои родители мною гордились». 19% счастливы, что больше «никогда не будут есть манную кашу с комочками», 15% получили «работу мечты». Каждый десятый «объездил все страны, которые хотел» и ещё 10% написали свои варианты сбывшихся желаний, среди которых: «много читать», «работать с компьютером», «стать гением».

Респонденты, которые не радуют своего внутреннего ребёнка, объясняют это тем, что «он молчит» (66%) или что «уже слишком взрослые для этого» (19%). 11% стесняются идти на поводу у детских желаний, а 4% считают все свои мечты уже осуществившимися.

При этом большинство опрошенных любят ностальгировать о детстве. 43% делают это регулярно, 36% – иногда, когда о нём напоминают события из взрослой жизни. 15% обращаются к прошлому редко, 6% почти никогда.

Среди эпизодов, которые вспоминаются чаще всего, 45% опрошенных называют родные дома, квартиры, дворы. 13% запомнились семейные поездки в другие города и на дачу, ещё 13% – уличные приключения без взрослых. 11% ностальгируют по школе, каждый десятый – по общению с друзьями. 5% с теплотой вспоминают игры с родителями, бабушками и дедушками, 3% – свои игрушки и старые книжки.