В "Современнике" сделали заявление о ситуации с Ахеджаковой

Московский театр "Современник" назвал дезинформацией появившуюся в среду в Telegram-каналах информацию о нападении во время спектакля на актрису Лию Ахеджакову.
"Хотим заверить вас, что распространяемое сообщение - дезинформация. Спектакль "Игра в джин" прошел в штатном режиме без происшествий. Лия Меджидовна в добром здравии, единственным поводом для беспокойства и огорчения служат интернет-фейки. "Игра в джин" - одна из знаковых постановок Галины Борисовны Волчек. Мы любим этот спектакль и гордимся им, поэтому так важно, чтобы не имеющие под собой почвы домыслы не бросали тень на эту работу", - сообщили ТАСС в театре.
Там добавили, что "у Лии Меджидовны нет персональной страницы ни в одной из социальных сетей".
"Аккаунты, позволяющие себе говорить от ее имени, - это созданные анонимными пользователями фейки. Всю официальную и достоверную информацию о творческой биографии актрисы можно почерпнуть на сайте нашего театра", - подчеркнули в "Современнике".
Таким образом, театр опроверг информацию одного из Telegram-каналов, что якобы актрисе во время спектакля "Игра в джин" неизвестный распылил в лицо перцовый баллончик.