В "Современнике" сделали заявление о ситуации с Ахеджаковой

"Хотим заверить вас, что распространяемое сообщение - дезинформация. Спектакль "Игра в джин" прошел в штатном режиме без происшествий. Лия Меджидовна в добром здравии, единственным поводом для беспокойства и огорчения служат интернет-фейки. "Игра в джин" - одна из знаковых постановок Галины Борисовны Волчек. Мы любим этот спектакль и гордимся им, поэтому так важно, чтобы не имеющие под собой почвы домыслы не бросали тень на эту работу", - сообщили ТАСС в театре.