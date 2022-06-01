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31 минуту назад

Мирная жизнь в Мариуполе

Александр Котлеткин

В Мариуполь возвращается мирная жизнь: в центре города дети катаются на велосипедах, на улицах работают стихийные рынки. Городские власти работают над программой запуска завода имени Ильича и «Азовмаша».

1/15  Девушки на одной из улиц в Мариуполе
Фото: РИА Новости
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2/15 Женщина на одной из улиц в Мариуполе
Фото: РИА Новости
3/15 Рабочие на погрузке партии листового металла на судно типа "Славутич" в порту Мариуполя
Фото: РИА Новости
4/15 Рабочий грузит партии листового металла на судно типа "Славутич" в порту Мариуполя
Фото: РИА Новости
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5/15 Погрузка партии листового металла на судно типа "Славутич" в порту Мариуполя
Фото: РИА Новости
6/15 Мужчина ловит рыбу в Мариуполе
Фото: РИА Новости
7/15 Девушки на одной из улиц в Мариуполе
Фото: РИА Новости
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8/15 Люди едут на повозке на одной из улиц в Мариуполе
Фото: РИА Новости
9/15 Погрузка партии листового металла на судно типа "Славутич" в порту Мариуполя
Фото: РИА Новости
10/15 Люди на одной из улиц в Мариуполе
Фото: РИА Новости
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11/15 Импровизированный рынок на одной из улиц в Мариуполе
Фото: РИА Новости
12/15 Мужчина растапливает самовар на одной из улиц в Мариуполе
Фото: РИА Новости
13/15 Женщина отдыхает на пляже Мариуполя
Фото: ТАСС
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14/15 Стихийный рынок на одной из улиц города
Фото: ТАСС
15/15 Стихийный рынок на одной из улиц города
Фото: ТАСС

Кроме того, заработал порт Мариуполя. Российский сухогруз «Астрахань» с грузом металлопроката отплыл в сторону Таганрога. Об этом сообщает РИА Новости.

Также с июня мариупольцы начнут получать пенсии и социальные выплаты, - рассказали в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики.

На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. 20 мая 2022 года в Минобороны РФ сообщили о полном освобождении территории мариупольского металлургического комбината «Азовсталь», где скрывались украинские военные и боевики полка «Азов» (против которых в РФ возбуждены уголовные дела).

Общество,Фото,Минобороны России,
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