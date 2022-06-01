Мирная жизнь в Мариуполе

В Мариуполь возвращается мирная жизнь: в центре города дети катаются на велосипедах, на улицах работают стихийные рынки. Городские власти работают над программой запуска завода имени Ильича и «Азовмаша».

На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. 20 мая 2022 года в Минобороны РФ сообщили о полном освобождении территории мариупольского металлургического комбината «Азовсталь», где скрывались украинские военные и боевики полка «Азов» (против которых в РФ возбуждены уголовные дела).