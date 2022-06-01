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1 час назад

Эксперты назвали профессии, представители которых находятся под риском сокращения

Газета.Ruиещё 1

Национальное рейтинговое агентство и Аналитический центр НАФИ провели исследование и рассказали, какие специалисты находятся под высоким риском сокращения. Результаты исследования опубликовала РБК.

В каких профессиях высок риск сокращений
Фото: DepositphotosDepositphotos

Аналитический центр опросил 500 собственников бизнеса, первых лиц компаний и индивидуальных предпринимателей. По результатам исследования, наиболее подвержены риску попасть под сокращение менеджеры по продажам.

О готовности сократить число менеджеров по продажам заявило 17% компаний. Сократить сотрудников административно-хозяйственного обеспечения готовы 15% респондентов. Также в зоне риска находятся дизайнеры и HR-специалисты: их планируют сократить 13% опрошенных.

Практически вне зоны риска остается финансовый сектор. Больше 60% не готовы увольнять работающий в нем персонал и бухгалтеров.

Ранее сообщалось, что в ВШЭ спрогнозировали убыль рабочей силы в России в 1,9 млн человек к 2030 году.

Общество,Национальное рейтинговое агентство,ВШЭ,
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