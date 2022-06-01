В каких профессиях высок риск сокращений

Национальное рейтинговое агентство и Аналитический центр НАФИ провели исследование и рассказали, какие специалисты находятся под высоким риском сокращения. Результаты исследования опубликовала РБК.

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Аналитический центр опросил 500 собственников бизнеса, первых лиц компаний и индивидуальных предпринимателей. По результатам исследования, наиболее подвержены риску попасть под сокращение менеджеры по продажам.

О готовности сократить число менеджеров по продажам заявило 17% компаний. Сократить сотрудников административно-хозяйственного обеспечения готовы 15% респондентов. Также в зоне риска находятся дизайнеры и HR-специалисты: их планируют сократить 13% опрошенных.

Практически вне зоны риска остается финансовый сектор. Больше 60% не готовы увольнять работающий в нем персонал и бухгалтеров.