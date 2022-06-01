Пока вы спали: рекордная инфляция в ЕС и требование Турции к Греции

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ООН не намерена посылать миротворцев на Украину

Развертывание миротворческого контингента на Украине должно быть одобрено Советом безопасности ООН и проводиться при согласии обеих сторон после прекращения огня. На обсуждение Совбеза этот вопрос не выносился, пишут «Известия».

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский отметил, что «пока о каких-либо миротворцах ООН на Украине говорить вряд ли уместно». «Сейчас это лишь гипотетические и абсолютно беспочвенные рассуждения, поскольку наша специальная военная операция на Украине продолжается, цели еще не достигнуты. Не уверен, что миротворцы, в принципе, понадобятся», - подчеркнул дипломат.

Ближний Восток дистанцируется от украинского кризиса

Глава МИД РФ Сергей Лавров второй раз за месяц отправился на Ближний Восток, чтобы принять участие во встрече Россия—Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива на уровне министров иностранных дел. Активизация контактов ближневосточных стран с Москвой, а также их нейтралитет во время украинского кризиса не устраивает Вашингтон, отмечает «Коммерсант».

США пытались убедить арабские страны увеличить добычу нефти и присоединиться к антироссийским санкциям, но не достигли успеха. Однако сейчас ведется подготовка первого визита американского лидера Джо Байдена на Ближний Восток, в ходе которой он, возможно, посетит Саудовскую Аравию.

Турция обостряет греческий вопрос

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу потребовал демилитаризации греческих островов в Эгейском море, иначе на повестке окажется «вопрос об их принадлежности». А глава турецкой Партии националистического движения Девлет Бахчели предупредил, что «украденное имущество должно быть возвращено», пишет «Коммерсант».

В свою очередь Афины призвали Анкару «избегать оскорблений, навешивания ярлыков, постоянного обострения отношений». На саммите ЕС премьер Греции Кириакос Мицотакис заявил об «активных провокациях» со стороны Турции.

Европа не справляется с инфляцией

Согласно предварительной оценке Евростата, по итогам мая рост цен в ЕС ускорился до 8,1% в годовом выражении. Месячный прирост составил 0,8%, наиболее высокие темпы роста продемонстрировали энергоносители – 2%. Об этом сообщает «Коммерсант».

Цены на продовольствие в еврозоне выросли на 7,5%. Самая сильная инфляция в Эстонии (20,1%), Литве (18,5%), Латвии (16,4%), Польше (13,9%) и Словакии (11,8%). В Италии впервые с 1986 года поставлен антирекорд в 7,3%.

«Газпром» остановит поставки Shell в Германии

Российская компания «Газпром» объявила о прекращении с 1 июня подачи газа британской Shell Energy для рынка Германии из-за того, что не получила оплату за топливо в рублях. Об этом пишет «Коммерсант».