В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 61.61EUR 62.74
Войти в почту
57 минут назад

Звезда сериала «Кухня» Дмитрий Назаров госпитализирован в Москве

Елена Прошина

64-летний актер Дмитрий Назаров госпитализирован в Москве. Как сообщает Telegram-канал «112», звезда сериала «Кухня» сам обратился в кардиоцентр.

Дмитрий Назаров госпитализирован в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ближайшее время артиста ждет обследование, после чего медики решат, требуется ли Назарову операция. Информация о состоянии актера уточняется.

Напомним, что в 2019 году СМИ сообщали, что Назарова госпитализировали якобы из-за сильных болей в спине и готовили к операции. Позднее информацию опроверг сам актер и его супруга.

Киркоров прокомментировал отмену своего концерта

Дмитрий Назаров окончил Высшее театральное училище имени Щепкина в 1980 году. До 1995 года он работал в Малом театре, где сыграл около 60 ролей. Всеобщую популярность актеру принесла роль Виктора Баринова в сериале «Кухня» и его полнометражном продолжении. Всего за карьеру он сыграл в более чем 40 фильмах и телепроектах.

Общество,Виктор Баринов,Дмитрий Назаров,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители