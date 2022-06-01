64-летний актер Дмитрий Назаров госпитализирован в Москве. Как сообщает Telegram-канал «112», звезда сериала «Кухня» сам обратился в кардиоцентр.

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В ближайшее время артиста ждет обследование, после чего медики решат, требуется ли Назарову операция. Информация о состоянии актера уточняется.

Напомним, что в 2019 году СМИ сообщали, что Назарова госпитализировали якобы из-за сильных болей в спине и готовили к операции. Позднее информацию опроверг сам актер и его супруга.