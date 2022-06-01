Мусульмане потребовали запретить концерты Киркорова

Глава движения «Наш дом - город Грозный» Сайпуддин Гучигов рассказал, что мусульмане требуют запретить концерты певца Филиппа Киркоров по всему Кавказу из-за номера с крестом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Во время номера своего юбилейного шоу на песню «Мария Магдалина» Киркоров исполнял часть песни, стоя на «упавшем» кресте.
По мнению Гучигова, Киркоров «измывался над символом христианства».
«Нас просто раздражает тот факт, что измываются над чувствами верующих. Это делает не только Филипп Киркоров, это стало уже в обиходе в нашем шоу-бизнесе», - заявил он.
Гучигов рассказал, что мусульмане выступают против концертов Киркорова и уже обратились к губернатору и в Минкульт Ставропольского края.
«Почему мы обращаемся к прежде всего православной части населения нашего Кавказа? Потому что, когда на пророка нашего были карикатуры, православные люди тоже приехали, поддержали нас. И поэтому мы хотим сказать, что мы едины», - сказал он.
Ранее в Госдуме попросили прокуратуру проверить Киркорова на нарушение статьи 148 УК РФ об оскорблении чувств верующих. Депутат Александр Бородай заявил, что ему поступила жалоба на Киркорова.
Сам певец уже принес извинения и рассказал, что песня «Мария Магдалина» посвящена его матери.
«День ее ухода из жизни по трагической случайности совпадает с моим днем рождения. Поэтому песню было важно включить в программу, важно для меня и для моей семьи, моего отца и моих детей. Я не вкладывал в режиссуру номера никакого зла или кощунственного умысла, <…> поэтому если я задел чьи-то чувства, приношу свои искренние извинения», – заявил Киркоров.