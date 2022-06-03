В России за сутки потушили 33 лесных пожара

За минувшие сутки пожарные службы России ликвидировали 33 природных пожара на площади 11 124 га. Об этом заявили в Авиалесоохране.
«За прошедшие сутки 2 июня 2022 г. в России ликвидировано 33 лесных пожара на площади 11 124 га», — приводит сообщение ТАСС.
По информации Авиалесоохраны, на территории страны действует восемь лесных пожаров на площади 276 га.
Ранее замруководителя Рослесхоза Алексей Венглинский заявил, что количество пожаров в регионах Сибири увеличилось в два раза по сравнению с прошлым годом, а пройденная огнём площадь — в 5,6 раза.