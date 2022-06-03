В России за сутки потушили 33 лесных пожара

За минувшие сутки пожарные службы России ликвидировали 33 природных пожара на площади 11 124 га. Об этом заявили в Авиалесоохране.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области ГУ МЧС по Свердловской области

«За прошедшие сутки 2 июня 2022 г. в России ликвидировано 33 лесных пожара на площади 11 124 га», — приводит сообщение ТАСС.

По информации Авиалесоохраны, на территории страны действует восемь лесных пожаров на площади 276 га.