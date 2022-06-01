Слуцкий высказался о возвращении смертной казни

Лидер ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что в вопросе отхода от моратория на смертную казнь следует учитывать мнение граждан и, возможно, вынести его на референдум при наличии запроса в обществе.
"Что касается отмены смертной казни, с выходом России из Совета Европы этот вопрос все чаще звучит на разных площадках. В РФ начиная с 1997 года продолжает действовать мораторий на ее применение", - отметил Слуцкий в интервью ТАСС.
Депутат напомнил, что за все время российского членства в СЕ Россия так и не ратифицировала 6-й Протокол к Европейской конвенции по правам человека, который предусматривает отмену смертной казни.
"И причина этому - позиция большей части нашего же общества после чудовищных терактов в России и зверств националистов. А ЛДПР - партия прежде всего простых людей. Поэтому, как вы знаете, в случаях совершения жесточайших и зверских преступлений против человечности мы выступаем за введение исключений и отход от моратория на исполнение высшей меры наказания", - указал политик.
Однако, продолжил Слуцкий, "это не значит, что нужно возвращать смертную казнь в Уголовный кодекс, как это было в Советском Союзе".
"Необходимо детально подходить к этому вопросу. И ориентироваться на настроение избирателей. Не исключаю, что здесь можно было бы провести и референдум, если на это опять же будет запрос общества", - заключил лидер ЛДПР.
27 мая на внеочередном съезде партии Слуцкий был единогласно избран председателем ЛДПР.