Слуцкий высказался о возвращении смертной казни

"И причина этому - позиция большей части нашего же общества после чудовищных терактов в России и зверств националистов. А ЛДПР - партия прежде всего простых людей. Поэтому, как вы знаете, в случаях совершения жесточайших и зверских преступлений против человечности мы выступаем за введение исключений и отход от моратория на исполнение высшей меры наказания", - указал политик.