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15 минут назад

Слуцкий допустил рассмотрение темы смертной казни на референдуме

ТАССиещё 1

Лидер ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что в вопросе отхода от моратория на смертную казнь следует учитывать мнение граждан и, возможно, вынести его на референдум при наличии запроса в обществе.

Слуцкий высказался о возвращении смертной казни
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Что касается отмены смертной казни, с выходом России из Совета Европы этот вопрос все чаще звучит на разных площадках. В РФ начиная с 1997 года продолжает действовать мораторий на ее применение", - отметил Слуцкий в интервью ТАСС.

Депутат напомнил, что за все время российского членства в СЕ Россия так и не ратифицировала 6-й Протокол к Европейской конвенции по правам человека, который предусматривает отмену смертной казни.

"И причина этому - позиция большей части нашего же общества после чудовищных терактов в России и зверств националистов. А ЛДПР - партия прежде всего простых людей. Поэтому, как вы знаете, в случаях совершения жесточайших и зверских преступлений против человечности мы выступаем за введение исключений и отход от моратория на исполнение высшей меры наказания", - указал политик.

Однако, продолжил Слуцкий, "это не значит, что нужно возвращать смертную казнь в Уголовный кодекс, как это было в Советском Союзе".

"Необходимо детально подходить к этому вопросу. И ориентироваться на настроение избирателей. Не исключаю, что здесь можно было бы провести и референдум, если на это опять же будет запрос общества", - заключил лидер ЛДПР.

27 мая на внеочередном съезде партии Слуцкий был единогласно избран председателем ЛДПР.

Общество,Комитет госдумы по международным делам,ЛДПР,Совет Европы,
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