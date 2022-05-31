Губернатор вступился за директора гимназии, где ученики исполнили ЛГБТ-танец

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вступился за директора гимназии №12 в Екатеринбурге, где десятиклассники исполнили скандальный ЛГБТ-танец, вызвавший в интернете волну обсуждений. Он пообещал не допустить увольнения или другого наказания главы учебного учреждения. Соответствующее заявление он сделал на своей странице в «ВКонтакте».

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Куйвашев отметил, что ученики станцевали «неоднозначный танец», который и ему самому «не по душе», но это была лишь «шутка», а «шутить, пусть и плохо», в России не запрещено. По его мнению, за шутку «можно максимум пожурить и школьников, и учителей». Также Губернатор региона обратил внимание на то, что родители учеников не увидели ничего ужасного в их поступке, поддержав директора, и им он доверяет «гораздо больше».

«Я не допущу, чтобы директор лицея — Любовь Михайловна Кулева — из-за этой шутки была уволена или по-другому наказана. Она 50 лет работает педагогом, получила множество наград и благодарностей. Это одно из образцовых учебных заведений города. Реакция родителей и выпускников лицея, которые сегодня пришли ее поддержать, красноречиво об этом говорит. И никакая шутка и глупый танец все заслуги педагога перечеркнуть не смогут», — заключил Куйвашев.

Ранее в соцсетях появилось видео с танцевального конкурса в гимназии №12 в Екатеринбурге, во время которого десятиклассники исполнили танец с элементами тверка и чирлидинга, а затем сняли розовые футболки, под которыми оказались портупеи. В интернете ролик вызвал неоднозначную реакцию, а в Департаменте образования городской администрации и вовсе начали служебное расследование.