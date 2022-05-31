Россияне получат еще одну возможность попасть в Тунис

Как выяснил TourDom.ru, несмотря на заявления с тунисской стороны о намерении возобновить прямые рейсы в Россию, подвижек пока нет. Однако количество способов добраться в Тунис увеличивается.

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«Мой день начинается и заканчивается вопросом, когда будет прямой перелет. К сожалению, прямых рейсов пока не предвидится: лететь "в облет" российским самолетам экономически невыгодно, так как цена билетов не может конкурировать с другими направлениями. А национальным компаниям Туниса не удается получить подтверждение страхования самолетов европейскими страховщиками», – пояснила ситуацию TourDom.ru генеральный представитель международной группы компаний Carthage Group в России, СНГ и Европе Алла Филимонова.

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В отсутствие прямых рейсов в Тунис российские туристы используют обходные маршруты. Их количество постепенно увеличивается. В дополнение к уже имеющимся вариантам перелета через Стамбул, Каир и другие крупные хабы летом появится еще один – через столицу Армении.

Как стало известно TourDom.ru, один из армянских туроператоров, Anriva, с 24 июня организует еженедельные рейсы тунисской компании Nouvelair из Еревана в Монастир. Билет туда-обратно с багажом обойдется в 620 долларов. Таким образом, с учетом перелета в Ереван и обратно, например из Москвы (28 тыс. руб.), дорога в Тунис обойдется примерно в 70 тыс. руб. Это сопоставимо со стоимостью перелета через Стамбул или Каир, но так как самолет прибывает не в столицу Туниса, а на курорт, армянский вариант маршрута в Тунис, вероятно, тоже найдет своих клиентов. Как отметила Алла Филимонова, отдых в Тунисе можно будет совместить с остановкой в Ереване на 2–3 ночи.

С учетом того что дорога получается длительной и дорогой, некоторые туристы предпочитают задержаться в Тунисе на более долгий срок – не неделю или две, а три и больше. Безвизовый въезд позволяет находиться в стране до 90 дней, поэтому гости из России останавливаются в апартаментах на все лето и работают на удаленке.

Как сообщил представитель еще одной принимающей компании, добираются в Тунис сейчас в основном постоянные клиенты. Например, те, кто приезжает из года в год ради курсов талассотерапии.