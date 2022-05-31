В ВОЗ ожидают появления более заразных штаммов COVID-19

Во Всемирной организации здравоохранения ожидают появления новых штаммов коронавируса, еще заразнее нынешних. Об этом заявила эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове. Ее слова приводит «РЕН ТВ».

«Мы ожидаем, что будет идентифицировано больше вариантов коронавируса и они, скорее всего, будут более заразными», — сказала ван Керкхове.

При этом она отметила, что неизвестно будут ли они приводить к более тяжелому протеканию заболевания. В связи с этим ван Керкхове призвала всех еще непривившихся сделать вакцину.

Также она напомнила, что COVID-19 «до сих пор оказывает разрушающее воздействие на общество» и что в мировом здравоохранении сохраняется чрезвычайная ситуация в связи с пандемией.