На ЛГБТ-танцы в школе отреагировали родители

Родители учеников гимназии №12 в Екатеринбурге, где десятиклассники на конкурсе исполнили ЛГБТ-танец, поддержали решение министра образования и молодежной политики региона Юрия Биктуганова об увольнении директора учреждения Любови Кулевой. С таким заявлением выступила руководитель Свердловского областного родительского комитета Людмила Золотницкая, передает «ФедералПресс».
«Родители, с которыми мы сегодня это обсуждали, очень обеспокоены произошедшим, и прежде всего действиями руководства школы. С нашей точки зрения, то, что министр достаточно быстро принял такое непростое волевое решение, правильно», — приводятся в материале слова Золотницкой.
Она отметила, что ситуация, произошедшая у стен лицея, шокировала родителей, и за выходку учеников ответственность несет весь педагогический состав.
«Все должны уделять пристальное внимание воспитательной работе, поскольку информационное пространство сейчас настолько широкое, что детям очень трудно самостоятельно разобраться: что есть хорошо, а что плохо», — пояснила Золотницкая.
Ранее в соцсетях появилось видео с танцевального конкурса в гимназии №12 в Екатеринбурге, во время которого десятиклассники исполнили танец с элементами тверка и чирлидинга, а затем сняли розовые футболки, под которыми оказались портупеи.
В Департаменте образования городской администрации начали служебное расследование.
При этом в мэрии заявляли, что школьники в рамках конкурса ставили танец-пародию, не предполагающую пропаганду ЛГБТ. Однако министр образования Свердловской области потребовал уволить директора лицея. Также на инцидент обратил внимание телеведущий Владимир Соловьев. Он уверен, что за идеей танца стоит скандальный «Ельцин-центр», который в 2019 году вручил этой гимназии спецприз и ежегодно «дает ученикам уроки толерантности».