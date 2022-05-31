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10 минут назад

На ЛГБТ-танцы в школе отреагировали родители

Елена Прошина

Родители учеников гимназии №12 в Екатеринбурге, где десятиклассники на конкурсе исполнили ЛГБТ-танец, поддержали решение министра образования и молодежной политики региона Юрия Биктуганова об увольнении директора учреждения Любови Кулевой. С таким заявлением выступила руководитель Свердловского областного родительского комитета Людмила Золотницкая, передает «ФедералПресс».

На ЛГБТ-танцы в школе отреагировали родители
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Родители, с которыми мы сегодня это обсуждали, очень обеспокоены произошедшим, и прежде всего действиями руководства школы. С нашей точки зрения, то, что министр достаточно быстро принял такое непростое волевое решение, правильно», — приводятся в материале слова Золотницкой.

Она отметила, что ситуация, произошедшая у стен лицея, шокировала родителей, и за выходку учеников ответственность несет весь педагогический состав.

«Все должны уделять пристальное внимание воспитательной работе, поскольку информационное пространство сейчас настолько широкое, что детям очень трудно самостоятельно разобраться: что есть хорошо, а что плохо», — пояснила Золотницкая.

Ранее в соцсетях появилось видео с танцевального конкурса в гимназии №12 в Екатеринбурге, во время которого десятиклассники исполнили танец с элементами тверка и чирлидинга, а затем сняли розовые футболки, под которыми оказались портупеи.

В Департаменте образования городской администрации начали служебное расследование.

При этом в мэрии заявляли, что школьники в рамках конкурса ставили танец-пародию, не предполагающую пропаганду ЛГБТ. Однако министр образования Свердловской области потребовал уволить директора лицея. Также на инцидент обратил внимание телеведущий Владимир Соловьев. Он уверен, что за идеей танца стоит скандальный «Ельцин-центр», который в 2019 году вручил этой гимназии спецприз и ежегодно «дает ученикам уроки толерантности».

Общество,Юрий Биктуганов,Владимир Соловьев,Ельцин-центр,
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