Адвокат Алексей Гавришев в разговоре с «Рамблером» прокомментировал расширение Верховным судом России пределов допустимой самообороны для граждан в случае нападения грабителей на их дома. По словам юриста, соответствующее решение было принято на фоне практики последних лет, которая показала, что у оборонявших свое жилище от налетчиков граждан зачастую не было иного выхода, кроме как совершить преступление.
Ранее Верховный Суд расширил пределы самообороны при проникновении злоумышленников в дом. Гражданам разрешили обороняться, даже если злоумышленники не избивают жильцов и не угрожают им насилием. До этого защита допускалась только при побоях, грабежах или насилии.