Во всем мире действует очень важный конституционный принцип, который простыми словами называется «мой дом - моя крепость». Согласно нему, человек, находящийся у себя дома, имеет право оказывать сопротивление лицам, незаконно проникшим к нему в жилище, и не быть подвергнутым уголовной или административной ответственности. Так, к примеру, в сводках новостей нередко мелькают сообщения о том, что нападавшие были убиты хозяином домовладения.



Однако до настоящего времени в нашей стране этот принцип не работал, и в большинстве случаев лица, оказывавшие сопротивление нападавшим, привлекались к уголовной отвесности.



Практика последних лет показала, что при расследовании дел такой категории, а также в ходе судебного следствия суды приходили к выводу, что у оборонявшихся не было иного выхода, кроме как совершить преступление. В этой связи и были расширены пределы самообороны Верховным судом РФ.



При этом не стоит забывать, что самооборона жильцов должна быть оправдана и соизмерима угрозе от нападавших. То есть, проще говоря, отстреливаться от людей, напавших в рукопашную, несоизмеримо.

Алексей Гавришев Адвокат, управляющий партнер AVG Legal