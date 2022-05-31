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27 минут назад

Адвокат прокомментировал расширение права на самооборону в РФ

Семён Капранов
Алексей Гавришевэксперт

Адвокат Алексей Гавришев в разговоре с «Рамблером» прокомментировал расширение Верховным судом России пределов допустимой самообороны для граждан в случае нападения грабителей на их дома. По словам юриста, соответствующее решение было принято на фоне практики последних лет, которая показала, что у оборонявших свое жилище от налетчиков граждан зачастую не было иного выхода, кроме как совершить преступление.

Во всем мире действует очень важный конституционный принцип, который простыми словами называется «мой дом - моя крепость». Согласно нему, человек, находящийся у себя дома, имеет право оказывать сопротивление лицам, незаконно проникшим к нему в жилище, и не быть подвергнутым уголовной или административной ответственности. Так, к примеру, в сводках новостей нередко мелькают сообщения о том, что нападавшие были убиты хозяином домовладения.

Однако до настоящего времени в нашей стране этот принцип не работал, и в большинстве случаев лица, оказывавшие сопротивление нападавшим, привлекались к уголовной отвесности.

Практика последних лет показала, что при расследовании дел такой категории, а также в ходе судебного следствия суды приходили к выводу, что у оборонявшихся не было иного выхода, кроме как совершить преступление. В этой связи и были расширены пределы самообороны Верховным судом РФ.

При этом не стоит забывать, что самооборона жильцов должна быть оправдана и соизмерима угрозе от нападавших. То есть, проще говоря, отстреливаться от людей, напавших в рукопашную, несоизмеримо.
Алексей Гавришев
Алексей ГавришевАдвокат, управляющий партнер AVG Legal

Ранее Верховный Суд расширил пределы самообороны при проникновении злоумышленников в дом. Гражданам разрешили обороняться, даже если злоумышленники не избивают жильцов и не угрожают им насилием. До этого защита допускалась только при побоях, грабежах или насилии.

Общество,Верховный суд,
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