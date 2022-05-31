Составлен рейтинг регионов России с самой загрязненной атмосферой

Якутию и Волгоградскую область назвали лидерами по росту уровня загрязнения атмосферы среди российских регионов. Исследование качества воздуха провела аналитическая служба FinExpertiza, данные из доклада приводит «KP.RU».

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По итогу 2021 года предприятия и транспорт выбросили в атмосферу около 22,3 миллиона тонн загрязняющих веществ — на 0,3 процента больше, чем в 2020-м. При этом выбросы от заводов увеличились, а от автомобилей — уменьшились.