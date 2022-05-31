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14 минут назад

Назван самый загрязняющий атмосферу регион России

Lenta.ru

Якутию и Волгоградскую область назвали лидерами по росту уровня загрязнения атмосферы среди российских регионов. Исследование качества воздуха провела аналитическая служба FinExpertiza, данные из доклада приводит «KP.RU».

Составлен рейтинг регионов России с самой загрязненной атмосферой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По итогу 2021 года предприятия и транспорт выбросили в атмосферу около 22,3 миллиона тонн загрязняющих веществ — на 0,3 процента больше, чем в 2020-м. При этом выбросы от заводов увеличились, а от автомобилей — уменьшились.

Сильнее всего качество воздуха ухудшилось в Якутии — на 35 процентов. Второе и третье место в списке регионов-лидеров по загрязнению атмосферы стали Волгоградская и Рязанская области, где выбросов стало больше на 16,6 процента и 14,8 процента соответственно. В топе также оказались Калмыкия, Крым, Приморский край, Новосибирская область, Камчатский край, Ямало-Ненецкий автономный округ и Калужская область.

Ранее в мае стало известно, что из-за плохой экологии в мире выросло число преждевременных смертей. С 2015 по 2019 год глобальная смертность увеличилась на семь процентов. Загрязнение окружающей среды также привело к экономическим потерям, которые оцениваются в 4,6 триллиона долларов в год.

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