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1 час назад

Откровенные фото участниц голой съемки в Дубае продали за миллионы рублей

Lenta.ru

Откровенные фотографии участниц голой съемки в Дубае продали онлайн за десятки тысяч долларов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Хозяин квартиры, на балконе которой прошла фотосессия обнаженных моделей, Алекс Концов создал из полученных снимков NFT и выставил на аукцион на специализированном сайте. В конечно счете основатель беттинговой и гемблиноговой конторы PIN-UP Partners Алексей Риддик приобрел токен за 24 эфириума (разновидность криптовалюты — прим. «Ленты.ру») эквивалентным 50 тысячам долларов (три миллиона рублей).

По словам Концова, многие люди просили его продать упомянутые изображения, поэтому он рад, что таким образом молодые миллиардеры приобщаются к искусству. «Мне нравятся вещи с историей», — уточнил мужчина, который провел в тюрьме Дубая 19 дней за подозрение в подготовке секс-вечеринки.

В начале апреля 2021 года появилась информация о том, что финансист и галерист Виталий Гречин организовал фотосессию, во время которой манекенщиц снимали голыми на балконе в гостинице Dubai Marina в ОАЭ. Вскоре снимки были опубликованы в соцсетях и возмутили общественность, в этот же день девушек задержала полиция. Среди них были гражданки Украины, Молдовы и Белоруссии.

Позже прокуратура Дубая приняла решение депортировать 12 задержанных манекенщиц. Участницам съемки грозило до шести месяцев тюремного заключения и штраф в размере пяти тысяч дирхамов (около 105 тысяч рублей) за нарушение законов ОАЭ о приличии.

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