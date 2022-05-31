Нерпенка у Петропавловской крепости сняли на видео

Ладожского нерпенка, поселившегося у Петропавловской крепости, сняли на видео. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Судя по сообщениям очевидцев, которые поступают в Фонд каждые три-четыре дня, нерпенок облюбовал Заячий остров около двух месяцев назад. Он живет там, охотится и, похоже, чувствует себя вполне сносно.

Лишь сегодня ночью его наконец сняли на видео. Гуляющие девушки заметили ластоногого, когда он отдыхал на берегу. Спасаясь от излишнего внимания к своей персоне, стеснительный нерпенок неловко пополз к воде.