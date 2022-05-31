Кто из знаменитостей уехал из России в 2022 году

После начала военной операции на Украине многие известные российские артисты и журналисты уехали из страны. Самыми популярными местами для переезда оказались Израиль и страны Европы. Кто из звезд теперь живет за границей, разбирался «Рамблер».

Фото: РИА Новости РИА Новости

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине. Президент назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, необходимо провести «демилитаризацию и денацификацию Украины».

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Пугачева и Галкин

После начала спецоперации российская певица Алла Пугачева и ее муж юморист и телеведущий Максим Галкин вместе с детьми уехали в Израиль. Недавно стало известно, что звезды выставили на продажу свой дом в поселке Грязь. Особняк оценивается в $10 млн.

В Израиле семья Пугачевой снимает просторную визу в Кейсарии – фешенебельном городке, расположенном между Тель-Авивом и Хайфой. При этом отъезд супругов поклонники связали с резкими высказываниями Галкина, который выступил с критикой России.

29 мая на здании телецентра Останкино появилось обращение в адрес Аллы Пугачевой. «Алла, хорошо, что ты убежала…» Далее шел текст с нецензурной лексикой. В пресс-службе телецентра отказались комментировать скандальную надпись.

В свою очередь телеведущий Оскар Кучера заявил, что Галкин больше не работает на Первом канале. Однако юморист нашел способ заработать за границей и начал концертный тур по городам Израиля. В свою очередь Алла Пугачева вышла на связь с поклонниками в соцсетях и сообщила, что находится на лечении. Как заверила звезда, она планирует вернуться обратно в Россию.

Литвинова и Земфира

Еще в конце февраля стало известно, что актриса Рената Литвинова вместе с певицей Земфирой покинули Россию и отправились во Францию. Актриса обосновалась в Париже, где купила квартиру, которая выходит окнами на бульвар Бон-Нувель. Недвижимость она купила «от отчаяния» — снять подходящее жилье на долгий срок оказалось сложнее, чем приобрести.

Из-за своего отъезда из России Литвинова пропустила гастроли театра МХТ имени Антона Чехова. Его руководству в итоге пришлось искать ей замену. Теперь вместо нее в постановке «Северный ветер» играет Софья Эрнст.

В официальном письме дирекции МХТ имени Чехова Рената Литвинова объяснила свой «побег» из страны тем, что проходит курс лечения в Париже. По данным «Московского комсомольца» , руководство театра получило от нее в том числе и медицинские документы. При этом актриса уже нашла работу за границей, она снимается в фильме, посвященном творчеству грузинского дизайнера, креативного директора французского модного дома Balenciaga Демны Гвасалия.

Чулпан Хаматова

21 марта стало известно, что Хаматова уехала из России вместе с детьми. В интервью Екатерине Гордеевой актриса рассказала, что во время начала спецоперации РФ по денацификации Украины она находилась в отпуске в Латвии. Там она хотела «переждать», однако после приняла решение об эмиграции.

После этого актриса стала регулярно выступать с резкой критикой действий России. Кроме того, она негативно высказалась о своем звании народной артистки РФ, назвав его «бредятиной и советским пережитком».

При этом Народная актриса РФ Татьяна Васильева констатировала, что тяжелобольные дети из созданного Чулпан Хаматовой благотворительного фонда «Подари жизни» остались «без всего».

Андрей Макаревич

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич также уехал из России вместе с беременной женой и обосновался в Израиле. Там у него родился сын Эйтан.

При этом мать малыша израильтянка Эйнат Кляйн заявила, что не собирается получать российское гражданство для сына. А сам музыкант резко высказался о россиянах.

«Вижу тявканье по поводу уехавших — Аллы Пугачевой, Максима Галкина, Чулпан Хаматовой, Земфиры... Это Россия уехала от вас, мудачье. Потому что Россия — они, а не вы», — написал он в своем Telegram-канале.

Oxxxymiron

После обострения ситуации на Украине стало известно и об отъезде за рубеж известного рэпера Мирона Федорова, выступающего под псевдонимом Oxxxymiron.

Музыкант негативно оценил действия России и дал концерт в Стамбуле, пообещав направить вырученные от него средства на поддержку Украины.

Лазарева и Шац

После начала спецоперации РФ по денацификации Украины юмористка и телеведущая Татьяна Лазарева некоторое время находилась в Киеве. В конце марта она перебралась в Испанию, откуда заявила, что не будет возвращаться в Россию. Позднее к ней приехал и бывший муж, артист Михаил Шац.

В соцсетях Лазарева уничижительно высказалась о россиянах. Она отметила, что пребывает «в ярости от нищеты», после того как посетила множество сел в России. По мнению звезды, жители провинции — «матерящиеся матери» и «никому не нужные дети».

«Тупые, пьяницы, наркоманы. Что им надо? Развлекуху по телеку и жрачку!» - оценила она зрителей, благодаря которым стала популярной.

Ингеборга Дапкунайте

Не намерена возвращаться в Россию и актриса Ингеборга Дапкунайте. Она рассказала, что

живет в Брюсселе вместе с сестрой и матерью.

Актриса снялась в фильмах «Интердевочка» и «Утомленные солнцем». На российском телевидении Дапкунайте вела шоу «Большой брат», «Звезды на льду». А в последнее время была занята в спектаклях московского Театра наций.

Иван Ургант и Ксения Собчак

После начала спецоперации РФ на Украине Первый канал изменил сетку вещания в пользу общественно-политических программ, из-за чего временно приостановили съемки ряда шоу, в том числе и «Вечернего Урганта». Тогда же его ведущий Иван Урган вместе с семьей уехал в Израиль, из-за чего появились слухи о расторжении контракта с ним и закрытии шоу. Их неоднократно опровергал как сам Ургант, так и телеканал.

12 мая журналистка Ксения Собчак сообщила о закрытии шоу, а Telegram-канал «ЧТД» опубликовал снимки, на которых якобы разбирают декорации «Вечернего Урганта». Самого телеведущего заметили в заправке в Финляндии, однако, по словам очевидцев, оттуда он направился в сторону границы с Россией.

При этом сама Ксения Собчак также улетела в Израиль вскоре после начала военной спецоперации России на Украине. По словам телеведущей, она ездила с сыном в давно запланированный отпуск.

Балерина Смирнова