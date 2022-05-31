Стало известно о переносе «Новой волны»

Конкурс молодых исполнителей «Новая волна» в 2022 году не состоится , сообщили организаторы.

«Оргкомитет Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна» сообщает о переносе сроков мероприятия – с августа 2022-го на следующий год», - говорится на странице «Новой волны» в соцсети «Вконтакте».

В оргкомитете мероприятия пояснили, что перенос конкурса «обусловлен невозможностью поддержать и обеспечить на должном уровне все логистические, технические и организационные процессы для конкурсантов, зарубежных звезд, оргкомитета и зрителей «Новой волны» из разных стран».