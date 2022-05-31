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1 час назад

Стало известно о переносе «Новой волны»

Вероника Полынина

Конкурс молодых исполнителей «Новая волна» в 2022 году не состоится, сообщили организаторы.

Стало известно о переносе «Новой волны»
Фото: ТАССТАСС

«Оргкомитет Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна» сообщает о переносе сроков мероприятия – с августа 2022-го на следующий год», - говорится на странице «Новой волны» в соцсети «Вконтакте».

В оргкомитете мероприятия пояснили, что перенос конкурса «обусловлен невозможностью поддержать и обеспечить на должном уровне все логистические, технические и организационные процессы для конкурсантов, зарубежных звезд, оргкомитета и зрителей «Новой волны» из разных стран».

Конкурс молодых исполнителей «Новая волна» проводится ежегодно с 2001 года. Идея конкурса принадлежит композиторам Игорю Крутому и Раймонду Паулсу. С 2001 по 2014 год проходил в латвийской Юрмале, продолжая традиции Всесоюзного конкурса молодых исполнителей. С 2015 года «Новая волна» проводится в Сочи. В разные годы участниками конкурса были Сергей Лазарев, Джамала, Дима Билан, Smash!, Анастасия Стоцкая, Ирина Дубцова, София Нижарадзе, Полина Гагарина, Нюша, Тина Кароль и другие артисты. В 2020 году «Новую волну» отменили из-за пандемии COVID-19.

Общество,София Нижарадзе,Анастасия Стоцкая,Тина Кароль,Сусана Джамаладинова,Ирина Дубцова,Сергей Лазарев,Раймонд Паулс,Дима Билан,Полина Гагарина,
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