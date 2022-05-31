Стало известно о переносе «Новой волны»

Конкурс молодых исполнителей «Новая волна» в 2022 году не состоится, сообщили организаторы.
«Оргкомитет Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна» сообщает о переносе сроков мероприятия – с августа 2022-го на следующий год», - говорится на странице «Новой волны» в соцсети «Вконтакте».
В оргкомитете мероприятия пояснили, что перенос конкурса «обусловлен невозможностью поддержать и обеспечить на должном уровне все логистические, технические и организационные процессы для конкурсантов, зарубежных звезд, оргкомитета и зрителей «Новой волны» из разных стран».
Конкурс молодых исполнителей «Новая волна» проводится ежегодно с 2001 года. Идея конкурса принадлежит композиторам Игорю Крутому и Раймонду Паулсу. С 2001 по 2014 год проходил в латвийской Юрмале, продолжая традиции Всесоюзного конкурса молодых исполнителей. С 2015 года «Новая волна» проводится в Сочи. В разные годы участниками конкурса были Сергей Лазарев, Джамала, Дима Билан, Smash!, Анастасия Стоцкая, Ирина Дубцова, София Нижарадзе, Полина Гагарина, Нюша, Тина Кароль и другие артисты. В 2020 году «Новую волну» отменили из-за пандемии COVID-19.