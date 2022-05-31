В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 63.10EUR 64.72
Войти в почту
20 минут назад

Опрос: треть россиян не откладывают деньги на нужды детей

Газета.Ru

34% жителей России заявили, что пока не начали копить деньги на образование и жилье для детей. Об этом свидетельствуют данные опроса банка «Открытие» и СК «Росгосстрах Жизнь», который имеется в распоряжении «Газеты.Ru».

Стало известно, сколько россиян копят деньги на образование детей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Почти 30% опрошенных пока не откладывают деньги, но намерены начать в ближайшее время. Каждый пятый уже несколько лет копит средства, чтобы в дальнейшем оплатить образование и купить жилье ребенку, примерно столько же недавно начали формировать такие накопления.

Чаще всего сбережения на детей отсутствовали у жителей Дальнего Востока (55%), в Москве и Московской области доля таких граждан составила 24%.

64% россиян не намерены вмешиваться в выбор образования для своих детей, более половины хотят предоставить им самостоятельность в выборе профессии. Только 2% родителей хотят, чтобы дети стали наследниками их бизнеса или получили ту же профессию.

При этом процент респондентов, предоставляющих свободу ребенку в таких вопросах, в Москве и Московской области составил 52, а в Сибири — 78.

14% россиян хотели бы, чтобы их дети поступили в вуз на математические или IT-специальности, примерно каждый десятый советовал бы ребенку высшее образование в сфере экономики, 7% уверены в престижности естественнонаучных специальностей. Лишь 5% хотели бы, чтобы их дети связывали будущее с изучением гуманитарных наук.

Опрос проводился среди жителей городов с населением более 100 тыс. человек 19-26 мая по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет.

Общество,Росгосстрах Жизнь,ФК Открытие,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители