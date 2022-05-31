Стало известно, сколько россиян копят деньги на образование детей

34% жителей России заявили, что пока не начали копить деньги на образование и жилье для детей. Об этом свидетельствуют данные опроса банка «Открытие» и СК «Росгосстрах Жизнь», который имеется в распоряжении «Газеты.Ru».

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Почти 30% опрошенных пока не откладывают деньги, но намерены начать в ближайшее время. Каждый пятый уже несколько лет копит средства, чтобы в дальнейшем оплатить образование и купить жилье ребенку, примерно столько же недавно начали формировать такие накопления.

Чаще всего сбережения на детей отсутствовали у жителей Дальнего Востока (55%), в Москве и Московской области доля таких граждан составила 24%.

64% россиян не намерены вмешиваться в выбор образования для своих детей, более половины хотят предоставить им самостоятельность в выборе профессии. Только 2% родителей хотят, чтобы дети стали наследниками их бизнеса или получили ту же профессию.

При этом процент респондентов, предоставляющих свободу ребенку в таких вопросах, в Москве и Московской области составил 52, а в Сибири — 78.

14% россиян хотели бы, чтобы их дети поступили в вуз на математические или IT-специальности, примерно каждый десятый советовал бы ребенку высшее образование в сфере экономики, 7% уверены в престижности естественнонаучных специальностей. Лишь 5% хотели бы, чтобы их дети связывали будущее с изучением гуманитарных наук.