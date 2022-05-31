Лучшее отопление для частного дома: виды, как выбрать

Если вы живете в собственном доме, вам придется самостоятельно позаботиться о том, чтобы в помещении было тепло. Но от отопительной системы зависит не только комфорт находящихся в доме людей. Помимо этого она предотвращает возникновение сырости, плесени и грибка. Как выбрать лучшее отопление для частного дома? Чтобы определиться с этим, нужно узнать, какие бывают виды отопительных систем, в чем их плюсы и минусы.

Фото: ТАСС ТАСС

Требования к отопительным системам

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Любые системы отопления в частном доме должны обеспечивать правильную регулировку температуры и подачу тепла во все отапливаемые помещения, пишет сайт m-strana.ru. Необходимо, чтобы система соответствовала ряду критериев. Вот они:

Эффективность при минимальных затратах. Система отопления в частном доме должна вырабатывать нужное количество тепла. При этом траты на ее монтаж и дальнейшую эксплуатацию необходимо свести к минимуму.

Большая степень автоматизации. Коммуникации должны использоваться при минимальном вмешательстве человека. Это позволяет увеличить их безопасность.

Надежность и устойчивость к износу всех компонентов. При покупке оборудования обращайте внимание на срок эксплуатации и наличие гарантий от производителя

Какие бывают системы отопления автономного типа

Системы отопления в частном доме различаются по виду топлива, которое в них используется. Если в местах, где вы живете, по каким-либо причинам оптимальный вид топлива часто меняется, вы можете приобрести комбинированный котел. Особенность такого устройства — в том, что оно позволяет использовать несколько видов топлива или источников энергии. Например, бывают твердотопливные котлы, которые могут подключаться к газу или электричеству.

Теперь рассмотрим подробнее отдельные виды систем отопления в частном доме.

РИА Новости

Водяное отопление

Самый распространенный способ отопления. Эти системы относительно просты в установке, а такой теплоноситель, как вода, отличается высокой доступностью.

Система работает по замкнутому циклу. Нагретая в котле жидкость подается в радиаторы, отдает свою температуру, а затем самотеком или с помощью насосов возвращается в котел. Обязательные элементы водяной системы отопления — котел, расширительный бак, радиаторы и замкнутый контур трубопровода, пишет Kaminguru.com.

Преимущества водяного отопления:

большой срок эксплуатации;

высокая скорость нагрева;

отсутствие шумов при работе системы;

возможность поддерживать во всем доме одну и ту же температуру;

экономия топлива.

Недостатки водяного отопления:

трубы могут быть закупорены воздушными пробками;

система чувствительна к низким температурам на улице и может замерзнуть;

металлические коммуникации подвержены коррозии;

система медленно разогревается, если использовать батареи старого образца.

Паровое отопление

Такой вид закрытой системы отопления в частном доме тоже востребован. Здесь можно пользоваться различными видами топлива — твердым, электричеством или газом. Комбинированные источники тепла тоже допустимы.

Система работает по следующему принципу: вода в котле доводится до кипения, после чего пар поступает в систему. Проходя по трубам, он охлаждается и возвращается в котел в виде конденсата. Степень надежности системы зависит от качества котла.

Плюсы парового отопления в частном доме:

система позволяет быстро нагреть помещение независимо от его площади;

процесс обогрева цикличен;

маловероятно, что система выйдет из строя при низкой температуре окружающей среды;

экологическая безопасность.

Минусы парового отопления:

существует риск взрыва котла, из-за чего во время эксплуатации требуется контроль;

система работает шумно, когда заполняется паром;

полностью контролировать температурный режим в помещениях невозможно;

сложность монтажных работ;

высокая стоимость деталей;

для ввода в эксплуатацию такой системы отопления в частном доме нужно получать разрешение контролирующих органов.

ТАСС

Воздушное отопление

В этом случае помещение обогревается воздушным потоком. Воздух с улицы втягивается в заборники и поступает к нагревательному элементу, в качестве которого может выступать газовое, электрическое оборудование либо водяной теплообменник. Затем нагретый воздух подается в помещение при помощи вентилятора. Весь этот процесс выполняется до тех пор, пока температура в доме не достигнет нужной отметки.

Преимущества воздушного отопления в частном доме:

в базовой комплектации оборудования сочетаются функции отопления, вентиляции и фильтрации воздуха;

экономия энергоресурсов;

регулировка температурного режима может осуществляться через интернет;

удобство в эксплуатации;

из режимов работы можно выбрать кондиционирование либо тепловой насос;

удобство в эксплуатации: все элементы доступны, и их легко заменить.

Недостатки воздушного отопления:

большинство работ, необходимых для установки системы, должны быть запланированы еще при проектировании дома;

воздушные коммуникации занимают достаточно пространства.

Газовое отопление

Этот способ отопления возможен, если ваш дом подключен к магистральным газовым коммуникациям, либо вы оборудовали небольшое газовое хранилище (газгольдер), где находится сжиженный газ. За счет такого источника тепла, как газ, могут работать водяные, паровые и воздушные системы отопления в частных домах, о которых рассказывалось выше.

Плюсы газовой системы отопления в частном доме:

длительный срок эксплуатации оборудования;

экономичность топлива;

экологичность.

Минусы газового отопления:

сложность монтажных работ;

высокая стоимость компонентов;

для установки необходимо получать разрешение у контролирующих органов;

необходимость постоянного контроля со стороны сервисных служб;

при использовании газгольдера, в котором хранится сжиженный газ, придется регулярно тратить время на дозаправку системы.

Электрическая система отопления

Электрические системы отопления в частных домах могут быть полностью автоматизированы. Помимо этого они отличаются безопасностью и экологичностью. Для большинства таких систем не требуется никакого теплоносителя, поскольку электроэнергия в них сразу преобразуется в тепло. Единственным исключением являются электрические котлы, нагревающие воду.

Основные преимущества электрического отопления:

умеренные цены на комплектующие;

мобильность многих компонентов;

экологичность;

большие возможности для автоматизации процесса;

нет необходимости в дорогом сервисном обслуживании;

электрический котел, помимо отопления, может применяться в системах горячего водоснабжения.

Недостатки электрического отопления:

большая стоимость электричества;

для работы системы требуется высокая мощность.

Если на линии происходят частые перебои с подачей энергии, можно установить бесперебойник или генератор.

Солнечные батареи

Если вы предпочитаете экологичные системы отопления в частных домах, вам подойдут солнечные батареи. Кроме того, в этом случае вы будете получать энергию бесплатно. В местности, где солнечная активность понижена, такие системы могут использоваться как вспомогательные.

Чем хороши солнечные батареи:

высокая окупаемость;

доступность комплектующих;

отсутствие затрат на энергоноситель;

долгий срок эксплуатации;

простота в обслуживании;

экологическая безопасность.

Недостатки солнечных батарей:

требуют постоянного солнечного освещения;

в большинстве случаев нужен дополнительный источник тепла;

для оптимального монтажа фотоэлементов нужно проводить сложные вычисления;

наклон кровли должен составлять 30 градусов.

Печное отопление

Если вы пытаетесь понять, какое отопление лучше для частного дома, стоит иметь в виду, что печи и камины могут использоваться только для временного обогрева, а не для постоянного. Поэтому они могут служить дополнительным источником тепла либо красивым элементом интерьера. Печи устанавливают, как правило, в дачных домиках. Для большого здания этот вид отопления не сможет обеспечить равномерный обогрев.

pixabay.com

Чтобы повысить эффективность отопительной системы, можно подключить к печи коммуникации водяного отопления.

Плюсы печного отопления:

относительно невысокая стоимость топлива;

простота в применении;

экологическая безопасность при использовании дров;

доступность материалов для постройки печи;

не нужно подключаться к магистральным коммуникациям и получать разрешения контролирующих органов.

Минусы печного отопления:

высокая пожароопасность и вероятность отравления угарным газом при неправильной эксплуатации;

долгий и неравномерный прогрев помещения;

необходимость постоянного контроля;

необходимость заготовки дров;

низкий КПД;

хорошая печь требует много пространства для монтажа.