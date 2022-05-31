Лучшее отопление для частного дома: виды, как выбрать

Если вы живете в собственном доме, вам придется самостоятельно позаботиться о том, чтобы в помещении было тепло. Но от отопительной системы зависит не только комфорт находящихся в доме людей. Помимо этого она предотвращает возникновение сырости, плесени и грибка. Как выбрать лучшее отопление для частного дома? Чтобы определиться с этим, нужно узнать, какие бывают виды отопительных систем, в чем их плюсы и минусы.
Любые системы отопления в частном доме должны обеспечивать правильную регулировку температуры и подачу тепла во все отапливаемые помещения, пишет сайт m-strana.ru. Необходимо, чтобы система соответствовала ряду критериев. Вот они:
Системы отопления в частном доме различаются по виду топлива, которое в них используется. Если в местах, где вы живете, по каким-либо причинам оптимальный вид топлива часто меняется, вы можете приобрести комбинированный котел. Особенность такого устройства — в том, что оно позволяет использовать несколько видов топлива или источников энергии. Например, бывают твердотопливные котлы, которые могут подключаться к газу или электричеству.
Теперь рассмотрим подробнее отдельные виды систем отопления в частном доме.
Самый распространенный способ отопления. Эти системы относительно просты в установке, а такой теплоноситель, как вода, отличается высокой доступностью.
Система работает по замкнутому циклу. Нагретая в котле жидкость подается в радиаторы, отдает свою температуру, а затем самотеком или с помощью насосов возвращается в котел. Обязательные элементы водяной системы отопления — котел, расширительный бак, радиаторы и замкнутый контур трубопровода, пишет Kaminguru.com.
Преимущества водяного отопления:
Недостатки водяного отопления:
Такой вид закрытой системы отопления в частном доме тоже востребован. Здесь можно пользоваться различными видами топлива — твердым, электричеством или газом. Комбинированные источники тепла тоже допустимы.
Система работает по следующему принципу: вода в котле доводится до кипения, после чего пар поступает в систему. Проходя по трубам, он охлаждается и возвращается в котел в виде конденсата. Степень надежности системы зависит от качества котла.
Плюсы парового отопления в частном доме:
Минусы парового отопления:
В этом случае помещение обогревается воздушным потоком. Воздух с улицы втягивается в заборники и поступает к нагревательному элементу, в качестве которого может выступать газовое, электрическое оборудование либо водяной теплообменник. Затем нагретый воздух подается в помещение при помощи вентилятора. Весь этот процесс выполняется до тех пор, пока температура в доме не достигнет нужной отметки.
Преимущества воздушного отопления в частном доме:
Недостатки воздушного отопления:
Этот способ отопления возможен, если ваш дом подключен к магистральным газовым коммуникациям, либо вы оборудовали небольшое газовое хранилище (газгольдер), где находится сжиженный газ. За счет такого источника тепла, как газ, могут работать водяные, паровые и воздушные системы отопления в частных домах, о которых рассказывалось выше.
Плюсы газовой системы отопления в частном доме:
Минусы газового отопления:
Электрические системы отопления в частных домах могут быть полностью автоматизированы. Помимо этого они отличаются безопасностью и экологичностью. Для большинства таких систем не требуется никакого теплоносителя, поскольку электроэнергия в них сразу преобразуется в тепло. Единственным исключением являются электрические котлы, нагревающие воду.
Основные преимущества электрического отопления:
Недостатки электрического отопления:
Если на линии происходят частые перебои с подачей энергии, можно установить бесперебойник или генератор.
Если вы предпочитаете экологичные системы отопления в частных домах, вам подойдут солнечные батареи. Кроме того, в этом случае вы будете получать энергию бесплатно. В местности, где солнечная активность понижена, такие системы могут использоваться как вспомогательные.
Чем хороши солнечные батареи:
Недостатки солнечных батарей:
Если вы пытаетесь понять, какое отопление лучше для частного дома, стоит иметь в виду, что печи и камины могут использоваться только для временного обогрева, а не для постоянного. Поэтому они могут служить дополнительным источником тепла либо красивым элементом интерьера. Печи устанавливают, как правило, в дачных домиках. Для большого здания этот вид отопления не сможет обеспечить равномерный обогрев.
Чтобы повысить эффективность отопительной системы, можно подключить к печи коммуникации водяного отопления.
Плюсы печного отопления:
Минусы печного отопления:
Выбирая, какое отопление лучше для частного дома, обратите внимание на доступность того или иного вида топлива в вашей местности. Это решающий фактор, который поможет определить нужный тип отопительной системы. После этого необходимо провести расчеты, выбрать способ монтажа оборудования и нужные комплектующие.