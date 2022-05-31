В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 63.10EUR 64.72
Войти в почту
56 минут назад

Лучшее отопление для частного дома: виды, как выбрать

Мария Иванова

Если вы живете в собственном доме, вам придется самостоятельно позаботиться о том, чтобы в помещении было тепло. Но от отопительной системы зависит не только комфорт находящихся в доме людей. Помимо этого она предотвращает возникновение сырости, плесени и грибка. Как выбрать лучшее отопление для частного дома? Чтобы определиться с этим, нужно узнать, какие бывают виды отопительных систем, в чем их плюсы и минусы.

Лучшее отопление для частного дома: виды, как выбрать
Фото: ТАССТАСС

Требования к отопительным системам

Видео дня

Любые системы отопления в частном доме должны обеспечивать правильную регулировку температуры и подачу тепла во все отапливаемые помещения, пишет сайт m-strana.ru. Необходимо, чтобы система соответствовала ряду критериев. Вот они:

  • Эффективность при минимальных затратах. Система отопления в частном доме должна вырабатывать нужное количество тепла. При этом траты на ее монтаж и дальнейшую эксплуатацию необходимо свести к минимуму.
  • Большая степень автоматизации. Коммуникации должны использоваться при минимальном вмешательстве человека. Это позволяет увеличить их безопасность.
  • Надежность и устойчивость к износу всех компонентов. При покупке оборудования обращайте внимание на срок эксплуатации и наличие гарантий от производителя

Какие бывают системы отопления автономного типа

Системы отопления в частном доме различаются по виду топлива, которое в них используется. Если в местах, где вы живете, по каким-либо причинам оптимальный вид топлива часто меняется, вы можете приобрести комбинированный котел. Особенность такого устройства — в том, что оно позволяет использовать несколько видов топлива или источников энергии. Например, бывают твердотопливные котлы, которые могут подключаться к газу или электричеству.

Теперь рассмотрим подробнее отдельные виды систем отопления в частном доме.

РИА Новости

Водяное отопление

Самый распространенный способ отопления. Эти системы относительно просты в установке, а такой теплоноситель, как вода, отличается высокой доступностью.

Система работает по замкнутому циклу. Нагретая в котле жидкость подается в радиаторы, отдает свою температуру, а затем самотеком или с помощью насосов возвращается в котел. Обязательные элементы водяной системы отопления — котел, расширительный бак, радиаторы и замкнутый контур трубопровода, пишет Kaminguru.com.

Преимущества водяного отопления:

  • большой срок эксплуатации;
  • высокая скорость нагрева;
  • отсутствие шумов при работе системы;
  • возможность поддерживать во всем доме одну и ту же температуру;
  • экономия топлива.

Недостатки водяного отопления:

  • трубы могут быть закупорены воздушными пробками;
  • система чувствительна к низким температурам на улице и может замерзнуть;
  • металлические коммуникации подвержены коррозии;
  • система медленно разогревается, если использовать батареи старого образца.

Паровое отопление

Такой вид закрытой системы отопления в частном доме тоже востребован. Здесь можно пользоваться различными видами топлива — твердым, электричеством или газом. Комбинированные источники тепла тоже допустимы.

Система работает по следующему принципу: вода в котле доводится до кипения, после чего пар поступает в систему. Проходя по трубам, он охлаждается и возвращается в котел в виде конденсата. Степень надежности системы зависит от качества котла.

Плюсы парового отопления в частном доме:

  • система позволяет быстро нагреть помещение независимо от его площади;
  • процесс обогрева цикличен;
  • маловероятно, что система выйдет из строя при низкой температуре окружающей среды;
  • экологическая безопасность.

Минусы парового отопления:

  • существует риск взрыва котла, из-за чего во время эксплуатации требуется контроль;
  • система работает шумно, когда заполняется паром;
  • полностью контролировать температурный режим в помещениях невозможно;
  • сложность монтажных работ;
  • высокая стоимость деталей;
  • для ввода в эксплуатацию такой системы отопления в частном доме нужно получать разрешение контролирующих органов.
ТАСС

Воздушное отопление

В этом случае помещение обогревается воздушным потоком. Воздух с улицы втягивается в заборники и поступает к нагревательному элементу, в качестве которого может выступать газовое, электрическое оборудование либо водяной теплообменник. Затем нагретый воздух подается в помещение при помощи вентилятора. Весь этот процесс выполняется до тех пор, пока температура в доме не достигнет нужной отметки.

Преимущества воздушного отопления в частном доме:

  • в базовой комплектации оборудования сочетаются функции отопления, вентиляции и фильтрации воздуха;
  • экономия энергоресурсов;
  • регулировка температурного режима может осуществляться через интернет;
  • удобство в эксплуатации;
  • из режимов работы можно выбрать кондиционирование либо тепловой насос;
  • удобство в эксплуатации: все элементы доступны, и их легко заменить.

Недостатки воздушного отопления:

  • большинство работ, необходимых для установки системы, должны быть запланированы еще при проектировании дома;
  • воздушные коммуникации занимают достаточно пространства.

Газовое отопление

Этот способ отопления возможен, если ваш дом подключен к магистральным газовым коммуникациям, либо вы оборудовали небольшое газовое хранилище (газгольдер), где находится сжиженный газ. За счет такого источника тепла, как газ, могут работать водяные, паровые и воздушные системы отопления в частных домах, о которых рассказывалось выше.

Плюсы газовой системы отопления в частном доме:

  • длительный срок эксплуатации оборудования;
  • экономичность топлива;
  • экологичность.

Минусы газового отопления:

  • сложность монтажных работ;
  • высокая стоимость компонентов;
  • для установки необходимо получать разрешение у контролирующих органов;
  • необходимость постоянного контроля со стороны сервисных служб;
  • при использовании газгольдера, в котором хранится сжиженный газ, придется регулярно тратить время на дозаправку системы.

Электрическая система отопления

Электрические системы отопления в частных домах могут быть полностью автоматизированы. Помимо этого они отличаются безопасностью и экологичностью. Для большинства таких систем не требуется никакого теплоносителя, поскольку электроэнергия в них сразу преобразуется в тепло. Единственным исключением являются электрические котлы, нагревающие воду.

Основные преимущества электрического отопления:

  • умеренные цены на комплектующие;
  • мобильность многих компонентов;
  • экологичность;
  • большие возможности для автоматизации процесса;
  • нет необходимости в дорогом сервисном обслуживании;
  • электрический котел, помимо отопления, может применяться в системах горячего водоснабжения.

Недостатки электрического отопления:

  • большая стоимость электричества;
  • для работы системы требуется высокая мощность.

Если на линии происходят частые перебои с подачей энергии, можно установить бесперебойник или генератор.

Солнечные батареи

Если вы предпочитаете экологичные системы отопления в частных домах, вам подойдут солнечные батареи. Кроме того, в этом случае вы будете получать энергию бесплатно. В местности, где солнечная активность понижена, такие системы могут использоваться как вспомогательные.

Чем хороши солнечные батареи:

  • высокая окупаемость;
  • доступность комплектующих;
  • отсутствие затрат на энергоноситель;
  • долгий срок эксплуатации;
  • простота в обслуживании;
  • экологическая безопасность.

Недостатки солнечных батарей:

  • требуют постоянного солнечного освещения;
  • в большинстве случаев нужен дополнительный источник тепла;
  • для оптимального монтажа фотоэлементов нужно проводить сложные вычисления;
  • наклон кровли должен составлять 30 градусов.

Печное отопление

Если вы пытаетесь понять, какое отопление лучше для частного дома, стоит иметь в виду, что печи и камины могут использоваться только для временного обогрева, а не для постоянного. Поэтому они могут служить дополнительным источником тепла либо красивым элементом интерьера. Печи устанавливают, как правило, в дачных домиках. Для большого здания этот вид отопления не сможет обеспечить равномерный обогрев.

pixabay.com

Чтобы повысить эффективность отопительной системы, можно подключить к печи коммуникации водяного отопления.

Плюсы печного отопления:

  • относительно невысокая стоимость топлива;
  • простота в применении;
  • экологическая безопасность при использовании дров;
  • доступность материалов для постройки печи;
  • не нужно подключаться к магистральным коммуникациям и получать разрешения контролирующих органов.

Минусы печного отопления:

  • высокая пожароопасность и вероятность отравления угарным газом при неправильной эксплуатации;
  • долгий и неравномерный прогрев помещения;
  • необходимость постоянного контроля;
  • необходимость заготовки дров;
  • низкий КПД;
  • хорошая печь требует много пространства для монтажа.

Выбирая, какое отопление лучше для частного дома, обратите внимание на доступность того или иного вида топлива в вашей местности. Это решающий фактор, который поможет определить нужный тип отопительной системы. После этого необходимо провести расчеты, выбрать способ монтажа оборудования и нужные комплектующие.

Общество,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители