Музыкальный конкурс «Новая волна» перенесли на 2023 год

Ранее о том, что в 2022 году конкурс может быть отменен, сообщали источники. Утверждалось, что руководство музыкального фестиваля приняло решение отменить мероприятие из-за событий на Украине.

При этом в конце апреля говорилось только об отмене конкурса для взрослых певцов, который должен был проводиться летом 2022 года в Сочи. «Детская Новая волна» должна была пройти в мае 2022 года в Крыму, но фестиваль был перенесен на осень.