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1 час назад

«Новая волна» перенесена на 2023 год

Газета.Ru

Музыкальный конкурс «Новая волна» перенесли на 2023 год, сообщает издание Super.

Музыкальный конкурс «Новая волна» перенесли на 2023 год
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Конкурс решили перенести из-за невозможности проведения мероприятия в сегодняшней обстановке.

«Новая волна» должна была пройти в августе 2022 года.

Ранее о том, что в 2022 году конкурс может быть отменен, сообщали источники. Утверждалось, что руководство музыкального фестиваля приняло решение отменить мероприятие из-за событий на Украине.

При этом в конце апреля говорилось только об отмене конкурса для взрослых певцов, который должен был проводиться летом 2022 года в Сочи. «Детская Новая волна» должна была пройти в мае 2022 года в Крыму, но фестиваль был перенесен на осень.

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