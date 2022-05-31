Музыкальный конкурс «Новая волна» перенесли на 2023 год, сообщает издание Super.
Конкурс решили перенести из-за невозможности проведения мероприятия в сегодняшней обстановке.
«Новая волна» должна была пройти в августе 2022 года.
Ранее о том, что в 2022 году конкурс может быть отменен, сообщали источники. Утверждалось, что руководство музыкального фестиваля приняло решение отменить мероприятие из-за событий на Украине.
При этом в конце апреля говорилось только об отмене конкурса для взрослых певцов, который должен был проводиться летом 2022 года в Сочи. «Детская Новая волна» должна была пройти в мае 2022 года в Крыму, но фестиваль был перенесен на осень.