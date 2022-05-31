В Петербурге покажут спектакль по рассказам Василия Шукшина

2, 3 и 4 июня в Большом драматическом театре им. Товстоногова в Санкт-Петербурге состоятся предпремьерные показы постановки Андрея Могучего «Материнское сердце». Об этом сообщает издание «НИА-Санкт-Петербург».

Сценарий спектакля основан на одноименном рассказе Василия Шукшина. Также для постановки были задействованы и другие произведения писателя — «Осенью», «Нечаянный выстрел», «Забуксовал», «Как мужик переплавлял через реку волка, козу и капусту», «Далекие зимние вечера», «На кладбище» и «Залетный».