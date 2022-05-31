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23 минуты назад

В Петербурге покажут спектакль «Материнское сердце» по рассказам Шукшина

Газета.Ru

2, 3 и 4 июня в Большом драматическом театре им. Товстоногова в Санкт-Петербурге состоятся предпремьерные показы постановки Андрея Могучего «Материнское сердце». Об этом сообщает издание «НИА-Санкт-Петербург».

В Петербурге покажут спектакль по рассказам Василия Шукшина
Фото: БДТ ТовстоноговаБДТ Товстоногова

Сценарий спектакля основан на одноименном рассказе Василия Шукшина. Также для постановки были задействованы и другие произведения писателя — «Осенью», «Нечаянный выстрел», «Забуксовал», «Как мужик переплавлял через реку волка, козу и капусту», «Далекие зимние вечера», «На кладбище» и «Залетный».

Главную роль исполнит Нина Усатова. В центре сюжета — история Авдотьи Громовой, матери пяти сыновей. Женщина пытается спасти младшего наследника, который «в пьяной драке милиционера ударил».

Общество,Нина Усатова,Василий Шукшин,
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