Мегастройка СССР: как соединили Волгу с Доном

Первые попытки соединения Волги с Доном предпринимались еще в XVI веке.
В 1569 году турецкий султан Селим II, отдал распоряжение 22 тысячам своих солдат построить между двумя реками канал. Но уже через месяц туркам пришлось отступить.
Вторая попытка соединения Волги с Доном пришлась на годы правления Петра I. Тогда реализации проекта помешала начавшаяся Северная война со Швецией.
В СССР о строительстве Волго-Донского канала задумались после революции. Проект неоднократно откладывался, в итоге первые подготовительные работы начались только в 1940 году. Начало Великой Отечественной войны вновь поставило крест на амбициозных планах строителей.
Лишь в 1948 году инженеры смогли вернуться к реализации проекта Волго-Донского канала. Для новой масштабной стройки власти набирали рабочих по всей стране. Также в строительстве принимали участие военнопленные немцы и советские заключенные. Всего в проекте были задействованы около 800 тыс. человек.
Для заключенных действовал особый тариф - на стройке один день работы осужденного засчитывался за два-три дня отбывания наказания в тюрьме.
Открытие канала состоялось 27 июля 1952 года. В ворота шлюза N1 вошел теплоход "Иосиф Сталин" - первый теплоход, открывший навигацию Волго-Донского канала.
Общая протяженность канала составила 101 км. Из них 45 км проходит по водохранилищам. Глубина не менее 3,5 м. Трасса канала насчитывает 13 судоходных шлюзов, разделённых на Волжскую шлюзовую лестницу (высота 88 метров, состоит из 9 однокамерных однониточных шлюзов) и Донскую шлюзовую лестницу (высота 44 метра, состоит из 4 шлюзов такой же конструкции). Ежегодно он пропускает от 7 до 12 млн тонн грузов, по итогам 2021 года по каналу прошло 4,4 тыс. судов.