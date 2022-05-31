Мегастройка СССР: как соединили Волгу с Доном

Первые попытки соединения Волги с Доном предпринимались еще в XVI веке.

В 1569 году турецкий султан Селим II, отдал распоряжение 22 тысячам своих солдат построить между двумя реками канал. Но уже через месяц туркам пришлось отступить.

Вторая попытка соединения Волги с Доном пришлась на годы правления Петра I. Тогда реализации проекта помешала начавшаяся Северная война со Швецией.

В СССР о строительстве Волго-Донского канала задумались после революции. Проект неоднократно откладывался, в итоге первые подготовительные работы начались только в 1940 году. Начало Великой Отечественной войны вновь поставило крест на амбициозных планах строителей.

Лишь в 1948 году инженеры смогли вернуться к реализации проекта Волго-Донского канала. Для новой масштабной стройки власти набирали рабочих по всей стране. Также в строительстве принимали участие военнопленные немцы и советские заключенные. Всего в проекте были задействованы около 800 тыс. человек.

Для заключенных действовал особый тариф - на стройке один день работы осужденного засчитывался за два-три дня отбывания наказания в тюрьме.

Открытие канала состоялось 27 июля 1952 года. В ворота шлюза N1 вошел теплоход "Иосиф Сталин" - первый теплоход, открывший навигацию Волго-Донского канала.