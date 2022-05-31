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8 минут назад

Мегастройка СССР: как соединили Волгу с Доном

Александр Котлеткин

Первые попытки соединения Волги с Доном предпринимались еще в XVI веке.

1/11 Строительство Волго-Донского канала, 1951 год
Фото: РИА Новости
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2/11 Официальное открытие Волго-Донского судоходного канала, который соединил Волгу с Доном, состоялось 27 июля 1952 года, когда ему было присвоено имя В.И. Ленина,1952 год
Фото: РИА Новости
3/11 Волго-Донский судоходный канал им. В.И.Ленина. Водосливная плотина Цимлянской гидроэлектростанции, 1952 год
Фото: РИА Новости
4/11 Сплав леса по Волго-Донскому каналу, 1957 год
Фото: РИА Новости
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5/11 Шлюз № 13. Вид на Карповское водохранилище Волго-Донского судоходного канала имени В.И. Ленина вблизи города Волгограда, 1957 год
Фото: РИА Новости
6/11 Теплоход "Композитор Глинка" проходит первый шлюз Волго-Донского судоходного канала имени В. И. Ленина, 1966 год
Фото: РИА Новости
7/11 Волго-Донской судоходный канал, 1971 год
Фото: РИА Новости
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8/11 Триумфальная арка шлюза номер 1 Волго-Донского судоходного канала имени В.И. Ленина, 1980 год
Фото: РИА Новости
9/11 Шлюз № 1 Волго-Донского судоходного канала имени В. И. Ленина, 2006 год
Фото: РИА Новости
10/11 Суда на 30-ом шлюзе Волго-Донского судоходного канала, 2021 год
Фото: РИА Новости
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11/11 Теплоход "Александр Суворов", следующий по маршруту из Волгограда в Ростов-на-Дону, 2021 год
Фото: РИА Новости

В 1569 году турецкий султан Селим II, отдал распоряжение 22 тысячам своих солдат построить между двумя реками канал. Но уже через месяц туркам пришлось отступить.

Вторая попытка соединения Волги с Доном пришлась на годы правления Петра I. Тогда реализации проекта помешала начавшаяся Северная война со Швецией.

В СССР о строительстве Волго-Донского канала задумались после революции. Проект неоднократно откладывался, в итоге первые подготовительные работы начались только в 1940 году. Начало Великой Отечественной войны вновь поставило крест на амбициозных планах строителей.

Лишь в 1948 году инженеры смогли вернуться к реализации проекта Волго-Донского канала. Для новой масштабной стройки власти набирали рабочих по всей стране. Также в строительстве принимали участие военнопленные немцы и советские заключенные. Всего в проекте были задействованы около 800 тыс. человек.

Для заключенных действовал особый тариф - на стройке один день работы осужденного засчитывался за два-три дня отбывания наказания в тюрьме.

Открытие канала состоялось 27 июля 1952 года. В ворота шлюза N1 вошел теплоход "Иосиф Сталин" - первый теплоход, открывший навигацию Волго-Донского канала.

Общая протяженность канала составила 101 км. Из них 45 км проходит по водохранилищам. Глубина не менее 3,5 м. Трасса канала насчитывает 13 судоходных шлюзов, разделённых на Волжскую шлюзовую лестницу (высота 88 метров, состоит из 9 однокамерных однониточных шлюзов) и Донскую шлюзовую лестницу (высота 44 метра, состоит из 4 шлюзов такой же конструкции). Ежегодно он пропускает от 7 до 12 млн тонн грузов, по итогам 2021 года по каналу прошло 4,4 тыс. судов.

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