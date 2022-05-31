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1 час назад

Провокационный танец учеников лицея в Екатеринбурге сняли на видео

Александр Кузьмин

Старшеклассники лицея № 12 в Екатеринбурге исполнили танец, который вызвал бурную реакцию общественности. В сети номер подростков назвали Содомом. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем», опубликовавший снятое очевидцами видео с выступления.

В самом учебном заведении «Подъему» пояснили, что танец является пародией.

«Все это ерунда. Ни на каком последнем звонке этого не было. Это был конкурса танцев "Танцевальная галактика". Была пародия. Не понимаем, кого это возмутило», – прокомментировали ситуацию в лицее.

Общество,Видео,
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