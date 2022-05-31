В соцсетях запустили марафон по отказу от никотиновой зависимости

"Спортивный марафон и марафон по отказу от курения имеют много общего. И то и другое связано с определенной эмоциональной и физической подготовкой, определенными усилиями. Но по итогу человек вознаграждается невероятным ощущением победы над своими слабостями и зависимостями. Однако, если во время пробежки настоящего спортивного марафона человеку очень сложно полагаться на кого-то кроме себя, то тот, кто принимает участие в марафоне бросающих и хочет отказаться от никотиновой зависимости - может найти единомышленников в сообществе "Давай бросать", а также заручиться поддержкой квалифицированных специалистов, обратившись в центры здоровья, адреса которых расположены на портале Минздрава России takzdorovo.ru", - сказал замглавы Минздрава России Олег Салагай, чьи слова приводит пресс-служба.