В соцсетях запустили марафон по отказу от никотиновой зависимости

Марафон, приуроченный ко Всемирному дню без табака, запустили в социальных сетях при поддержке национального проекта "Демография". Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе АНО "Национальные приоритеты".
Всемирный день без табака был учрежден ВОЗ в 1988 году для информирования общественности об опасностях употребления табака и пассивного курения, а также о недобросовестных методах работы табачных компаний и необходимости борьбы с нелегальной торговлей сигаретами.
"В сообществе "Давай бросать" в социальной сети "ВКонтакте" и мессенджере Telegram при поддержке нацпроекта "Демография" стартует марафон, где каждый желающий на протяжении двух недель узнает о том, что происходит с нашим организмом при отказе от курения, познакомится с полезными дыхательными техниками, которые помогают легче побороть никотиновую зависимость, а также найдет для себя именно тот метод, который будет по душе, и поможет бросить курить", - говорится в сообщении.
Для участников марафона подготовили опросы для проверки своих знаний о вреде никотина, а также полезные советы и комментарии от ведущих экспертов в области общественного здоровья.
"Спортивный марафон и марафон по отказу от курения имеют много общего. И то и другое связано с определенной эмоциональной и физической подготовкой, определенными усилиями. Но по итогу человек вознаграждается невероятным ощущением победы над своими слабостями и зависимостями. Однако, если во время пробежки настоящего спортивного марафона человеку очень сложно полагаться на кого-то кроме себя, то тот, кто принимает участие в марафоне бросающих и хочет отказаться от никотиновой зависимости - может найти единомышленников в сообществе "Давай бросать", а также заручиться поддержкой квалифицированных специалистов, обратившись в центры здоровья, адреса которых расположены на портале Минздрава России takzdorovo.ru", - сказал замглавы Минздрава России Олег Салагай, чьи слова приводит пресс-служба.
Борьба с потреблением никотинсодержащей продукции - одно из направлений национального проекта "Демография", отметили в АНО "Национальные приоритеты".
В регионах РФ благодаря реализации нацпроекта работают 732 центра здоровья, осуществляющие индивидуальную профилактику неинфекционных заболеваний.