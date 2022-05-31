В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 63.10EUR 64.72
Войти в почту
17 минут назад

В соцсетях запустили двухнедельный марафон по отказу от никотиновой зависимости

ТАСС

Марафон, приуроченный ко Всемирному дню без табака, запустили в социальных сетях при поддержке национального проекта "Демография". Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе АНО "Национальные приоритеты".

В соцсетях запустили марафон по отказу от никотиновой зависимости
Фото: вконтактевконтакте

Всемирный день без табака был учрежден ВОЗ в 1988 году для информирования общественности об опасностях употребления табака и пассивного курения, а также о недобросовестных методах работы табачных компаний и необходимости борьбы с нелегальной торговлей сигаретами.

Видео дня

"В сообществе "Давай бросать" в социальной сети "ВКонтакте" и мессенджере Telegram при поддержке нацпроекта "Демография" стартует марафон, где каждый желающий на протяжении двух недель узнает о том, что происходит с нашим организмом при отказе от курения, познакомится с полезными дыхательными техниками, которые помогают легче побороть никотиновую зависимость, а также найдет для себя именно тот метод, который будет по душе, и поможет бросить курить", - говорится в сообщении.

Для участников марафона подготовили опросы для проверки своих знаний о вреде никотина, а также полезные советы и комментарии от ведущих экспертов в области общественного здоровья.

"Спортивный марафон и марафон по отказу от курения имеют много общего. И то и другое связано с определенной эмоциональной и физической подготовкой, определенными усилиями. Но по итогу человек вознаграждается невероятным ощущением победы над своими слабостями и зависимостями. Однако, если во время пробежки настоящего спортивного марафона человеку очень сложно полагаться на кого-то кроме себя, то тот, кто принимает участие в марафоне бросающих и хочет отказаться от никотиновой зависимости - может найти единомышленников в сообществе "Давай бросать", а также заручиться поддержкой квалифицированных специалистов, обратившись в центры здоровья, адреса которых расположены на портале Минздрава России takzdorovo.ru", - сказал замглавы Минздрава России Олег Салагай, чьи слова приводит пресс-служба.

Борьба с потреблением никотинсодержащей продукции - одно из направлений национального проекта "Демография", отметили в АНО "Национальные приоритеты".

В регионах РФ благодаря реализации нацпроекта работают 732 центра здоровья, осуществляющие индивидуальную профилактику неинфекционных заболеваний.

Общество,Олег Салагай,Минздрав РФ,ВОЗ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители