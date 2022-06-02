Известно еще одно возможное название «Макдоналдса» после ребрендинга

«Макдоналдс» в поиске нового названия в России объявил о подаче заявки в Роспатент для регистрации восьмого варианта нового бренда. Об этом в четверг, 2 июня, сообщило агентство городских новостей «Москва».

По данным агентства, очередным вариантом названия ресторанов сети в России после ребрендинга может стать «Наше место». В заявке указано, что новый товарный знак регистрируется по классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) сразу по нескольким номерам.

Это позволяет производить и продавать сэндвичи, супы, мороженое, кофе, чай, молочные коктейли, картофель фри и креветки, а также игрушки, картонные упаковки, одежду, зонты и рюкзаки. Также под этим брендом станет возможно открытие закусочных, баров, кафе и ресторанов, в том числе с едой навынос, сообщает «Москва».