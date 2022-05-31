31 мая ежегодно отмечается Всемирный день без табака. Дата, учрежденная Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и ее партнерами, напоминает о смертельных последствиях курения и призывает сократить употребление табака в любой форме.

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Около 780 млн человек в мире хотели бы бросить курить, но только у трети из них есть доступ к средствам, которые помогают преодолеть зависимость. ВОЗ сотрудничает с технологическими компаниями, чтобы предоставлять бесплатные консультации нуждающимся, например персональный план по отказу от табака.