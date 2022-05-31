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48 минут назад

Всемирный день без табака

ТАСС

31 мая ежегодно отмечается Всемирный день без табака. Дата, учрежденная Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и ее партнерами, напоминает о смертельных последствиях курения и призывает сократить употребление табака в любой форме.

31 мая ежегодно отмечается Всемирный день без табака
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Около 780 млн человек в мире хотели бы бросить курить, но только у трети из них есть доступ к средствам, которые помогают преодолеть зависимость. ВОЗ сотрудничает с технологическими компаниями, чтобы предоставлять бесплатные консультации нуждающимся, например персональный план по отказу от табака.

Как менялась цена пачки сигарет в России, что можно купить на сэкономленные от курения деньги и в каких регионах больше курят — в инфографике ТАСС

Общество,ВОЗ,
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