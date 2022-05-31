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49 минут назад

Залезшего в утонувшую машину медведя на Сахалине сняли на видео

Александр Кузьмин

На Сахалине медведь залез в наполовину утонувший автомобиль. Дикий зверь проник в застрявшую в реке машину в поисках пропитания. Снятую очевидцами запись публикует Telegram-канал island Sakhalin, освещающий события в регионе.

Внедорожник оказался в воде при попытке рыбаков пересечь реку, а животное, судя по всему, решило воспользоваться ситуацией и поискать еду у людей. Однако заметив мужчин, медведь покинул транспортное средство и уплыл в направлении леса.

Ранее сообщалось о побеге малыша панды из вольера на глазах у его матери.

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