В Казани состоится первый гастрономический фестиваль

4 июня на озере Лебяжье в Казани состоится гастрономический фестиваль. Об этом сообщает ТемаКазань.
Это первое мероприятие подобного формата в городе. В рамках фестиваля посетители смогут отведать блюда летней и национальной кухни, бургеры, стейки, а также фермерскую продукцию. Помимо дегустации, организаторы фестиваля проведут игры для детей, водное шоу и занятия по йоге. Завершится мероприятие выступлениями артистов.
«Площадка объединит казанцев и всех, кто строит бизнес в сфере услуг общественного питания, отдыха, туризма, развлекательной индустрии», — рассказали организаторы в официальном аккаунте фестиваля «ВКонтакте».
Вход на мероприятие свободный, до озера будет курсировать автобус.