В Казани состоится первый гастрономический фестиваль

4 июня на озере Лебяжье в Казани состоится гастрономический фестиваль. Об этом сообщает ТемаКазань.

Это первое мероприятие подобного формата в городе. В рамках фестиваля посетители смогут отведать блюда летней и национальной кухни, бургеры, стейки, а также фермерскую продукцию. Помимо дегустации, организаторы фестиваля проведут игры для детей, водное шоу и занятия по йоге. Завершится мероприятие выступлениями артистов.