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21 минуту назад

В Казани состоится гастрономический фестиваль

Газета.Ru

4 июня на озере Лебяжье в Казани состоится гастрономический фестиваль. Об этом сообщает ТемаКазань.

В Казани состоится первый гастрономический фестиваль
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Это первое мероприятие подобного формата в городе. В рамках фестиваля посетители смогут отведать блюда летней и национальной кухни, бургеры, стейки, а также фермерскую продукцию. Помимо дегустации, организаторы фестиваля проведут игры для детей, водное шоу и занятия по йоге. Завершится мероприятие выступлениями артистов.

«Площадка объединит казанцев и всех, кто строит бизнес в сфере услуг общественного питания, отдыха, туризма, развлекательной индустрии», — рассказали организаторы в официальном аккаунте фестиваля «ВКонтакте».

Вход на мероприятие свободный, до озера будет курсировать автобус.

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