Кеосаян назвал «плевком в лицо» возвращение шоу «Вечерний Ургант»

«Мне попытаются плюнуть в лицо, если на Первом канале выйдет "Вечерний Ургант" снова. И я на свой страх и риск буду говорить все, что я думаю по этому поводу на всех площадках. И говорить это буду не только я, но и еще масса других людей. <…> Мне кажется, это будет плевок в лицо всем тем, кто сейчас в окопах», — заявил Кеосаян.