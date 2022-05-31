Кеосаян назвал «плевком в лицо» возвращение шоу «Вечерний Ургант»

После появившихся слухов о возвращении в эфир программы «Вечерний Ургант» на Первом канале, телеведущий Тигран Кеосаян назвал это «плевком в лицо». Об этом он сообщил в YouTube-шоу «Кеосаян daily».
«Мне попытаются плюнуть в лицо, если на Первом канале выйдет "Вечерний Ургант" снова. И я на свой страх и риск буду говорить все, что я думаю по этому поводу на всех площадках. И говорить это буду не только я, но и еще масса других людей. <…> Мне кажется, это будет плевок в лицо всем тем, кто сейчас в окопах», — заявил Кеосаян.
Ранее одна из ведущих «Вечернего Урганта», Алла Михеева опубликовала в соцсетях видео в стенах Останкино. Там она встретилась с другим участником программы Александром Гудковым. Коллеги крепко обнялись, вероятно, соскучившись после долгой разлуки. Также телеведущая поделилась кадром логотипа передачи.
Тут же в сети появились слухи о возвращении программы в эфир. Однако официального подтверждения этому пока нет.
Напомним, некоторое время назад распространилось фото, на котором запечатлен процесс разбора декораций шоу. Пресс-служба Первого канала при этом опровергла информацию о закрытии программы.