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55 минут назад

Кеосаян назвал «плевком в лицо» возвращение шоу «Вечерний Ургант»

Елена Прошина

После появившихся слухов о возвращении в эфир программы «Вечерний Ургант» на Первом канале, телеведущий Тигран Кеосаян назвал это «плевком в лицо». Об этом он сообщил в YouTube-шоу «Кеосаян daily».

Кеосаян назвал «плевком в лицо» возвращение шоу «Вечерний Ургант»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мне попытаются плюнуть в лицо, если на Первом канале выйдет "Вечерний Ургант" снова. И я на свой страх и риск буду говорить все, что я думаю по этому поводу на всех площадках. И говорить это буду не только я, но и еще масса других людей. <…> Мне кажется, это будет плевок в лицо всем тем, кто сейчас в окопах», — заявил Кеосаян.

Ранее одна из ведущих «Вечернего Урганта», Алла Михеева опубликовала в соцсетях видео в стенах Останкино. Там она встретилась с другим участником программы Александром Гудковым. Коллеги крепко обнялись, вероятно, соскучившись после долгой разлуки. Также телеведущая поделилась кадром логотипа передачи.

Тут же в сети появились слухи о возвращении программы в эфир. Однако официального подтверждения этому пока нет.

Напомним, некоторое время назад распространилось фото, на котором запечатлен процесс разбора декораций шоу. Пресс-служба Первого канала при этом опровергла информацию о закрытии программы.

Общество,Александр Гудков,Алла Михеева,Тигран Кеосаян,Первый канал,
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