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1 час назад

Первое грузовое судно вышло из порта Мариуполя после освобождения

Алиса Селезнёва

Сухогруз «Астрахань» стал первым после освобождения Мариуполя судном, покинувшим порт города с грузом металлопроката. Об этом сообщает РИА Новости.

Первое грузовое судно вышло из порта Мариуполя после освобождения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным корреспондента издания, сухогруз «Астрахань» под российским флагом вышел из порта с металлопрокатом, произведенным на заводах Мариуполя, и взял курс в сторону Таганрога.

При этом погрузка на судно велась два дня, так как осуществлялась плавучим краном. Портовые краны пока обесточены из-за нарушения электроснабжения в ходе боев.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В ходе спецоперации был освобожден Мариуполь.

24 мая Минобороны сообщило, что саперы завершили разминирование порта в городе. Специалисты освободили подходные каналы и внутренние акватории от затонувших судов и других навигационных препятствий. Всего было обследовано более 1,5 миллиона квадратных метров акватории, 18 причалов и 32 судна.

Общество,Владимир Путин,
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