Первое грузовое судно вышло из порта Мариуполя после освобождения

Сухогруз «Астрахань» стал первым после освобождения Мариуполя судном, покинувшим порт города с грузом металлопроката. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По данным корреспондента издания, сухогруз «Астрахань» под российским флагом вышел из порта с металлопрокатом, произведенным на заводах Мариуполя, и взял курс в сторону Таганрога.

При этом погрузка на судно велась два дня, так как осуществлялась плавучим краном. Портовые краны пока обесточены из-за нарушения электроснабжения в ходе боев.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В ходе спецоперации был освобожден Мариуполь.