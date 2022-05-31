Россияне проводят в очередях семь дней в году

Жители России в среднем проводят в очередях семь дней в год, дольше всего занимает ожидание в магазинах. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на совместное исследование «СберМаркета» и агентства «Русопрос».
«Россияне проводят в очередях в среднем по 168 часов, или 7 суток в год <…> Дольше всего люди стоят в очередях за покупками, проводя там по 66 часов в год. 52 часа тратится в гипермаркетах, супермаркетах и гастрономах «у дома», и еще 14 — в непродовольственных магазинах», — говорится в исследовании.
Помимо этого, 33 часа в год уходит у россиян на ожидание автобуса или поезда метро, в очереди на эскалатор или маршрутку. На третьем месте по длительности очередей — поликлиники и другие медицинские организации, где жителям страны приходится проводить по 27 часов в год.
На МФЦ и госучреждения тратится примерно 12 часов в год, в аэропортах и на вокзалах — 9, в банках — 8.