Россияне проводят в очередях семь дней в году

«Россияне проводят в очередях в среднем по 168 часов, или 7 суток в год <…> Дольше всего люди стоят в очередях за покупками, проводя там по 66 часов в год. 52 часа тратится в гипермаркетах, супермаркетах и гастрономах «у дома», и еще 14 — в непродовольственных магазинах», — говорится в исследовании.